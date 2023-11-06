إل جي تكشف عن شاشة اللاعبين 45GR65DC-B بحجم يبلغ 45 بوصة

أعلنت شركة إل جي تقديم شاشة اللاعبين الضخمة والمنحنية 45GR65DC-B بحجم يبلغ 45 بوصة لتمنح المستخدم تجربة لعب مختلفة كليًا.

الكثير قد لا يفضل هذا الحجم وهذه الدرجة من الانحناء للوحة الشاشة، لكن في الوقت نفسه هناك من يبحث فعلًا عن هكذا شاشة بهكذا مواصفات قوية وهكذا حجم.

من مزايا الشاشة اعتمادها على لوحة شاشة VA، ونسبة العرض للارتفاع تصل إلى 32:9، وبدقة عرض Dual QHD أو 1440X5120 بكسلًأ.

ومن مزاياها أيضا، قدومها بمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، ونسبة التباين تصل إلى 3,000:1، وزمن الاستجابة يصل إلى 1 ميلي/ الثانية، ومساحة الألوان DCI-P3 بنسبة 95%، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR 600، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، ومعدل تحديث متحرك قدره 200 هرتزًا.

كما تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium Pro التي تجعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

بالإضافة إلى ذلك، تضم الشاشة (Dynamic Action Sync) لتقليل تأخر الإدخال، و (Black Stabilizer) لتحسين الرؤية في المشاهد المظلمة، و (FPS Counter) لعرض معدل الإطارات في الثانية، و (Crosshair) لتحديد إشارة التصويب في منتصف الشاشة.

كما تضم منفذي HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB Type-B، ومنفذي USB Type-A، ومنفذًا لسماعة الرأس. يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 15 درجة، والدوران من -15 إلى 15 درجة، وتعديل الارتفاع من 0 إلى 110 ملم، ويصل وزن الشاشة إلى 8.8 كيلو جرام.

شاشة 45GR65DC-B أصبحت متاحة للشراء بسعر 799 دولارًا.