إكس تبيع الحسابات القديمة مقابل 50 ألف دولار .. عاجل

تكثف منصة إكس جهودها لبيع أسماء المستخدمين غير المستخدمة، وذلك لبدء البرنامج الذي أشار إليه سابقًا الملياردير إيلون ماسك.

وتحاول المنصة العثور على مشترين لأسماء المستخدمين المستعادة من الحسابات غير النشطة، إذ أرسلت في بعض الحالات على الأقل عروضًا عبر البريد الإلكتروني إلى المشترين المحتملين تطلب فيها رسمًا ثابتًا قدره 50 ألف دولار لبدء عملية الشراء، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس.

وجاءت رسائل البريد الإلكتروني من موظفي إكس النشطين، ولاحظت الرسائل أن الشركة أجرت سابقًا تحديثات على إرشادات أسماء المستخدمين والعمليات والرسوم.

وأصبح لدى إكس الآن فريق عمل داخل الشركة يسمى Handle Team، الذي بدأ العمل في سوق التعاملات لشراء أسماء الحسابات غير المستخدمة التي تركها الأشخاص الذين سجلوها في الأصل، وذلك ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها مجلة فوربس.

وغيرت إكس هذا العام سياستها لتنص على أنه يجب على المستخدمين تسجيل الدخول كل 30 يومًا ليظلوا نشطين، أو المخاطرة بتعليق حساباتهم أو إزالتها نهائيًا إذا مضى وقت طويل بما فيه الكفاية دون تسجيل الدخول.

وليس من الواضح مقدار الوقت الطويل بما فيه الكفاية دون تسجيل الدخول الذي تحدده المنصة لإزالة حساب المستخدم. وبدأ ماسك يهدد بإعادة استخدام اسم حساب NPR بعد بضعة أسابيع من مغادرة المنظمة غير الربحية للموقع.

وقد ترددت منذ أشهر شائعات تفيد بأن المنصة تخطط لوضع مثل هذا البرنامج موضع التنفيذ. ونشر ماسك في وقت مبكر من شهر نوفمبر 2022 أن الروبوتات استولت على عدد كبير من أسماء المستخدمين وأنه يخطط في الشهر المقبل لبدء استعادتها.

وناقش موظفو إكس بحلول الشهر التالي مسألة بيع أسماء المستخدمين، وذلك وفقًا لتقرير نشرته في شهر يناير صحيفة نيويورك تايمز، إذ أوضح ماسك أنه يخطط قريبًا لاستعادة نحو 1.5 مليار اسم مستخدم.

وأعلن إيلون ماسك في شهر مايو أن إكس بدأت بإزالة الحسابات الخاملة، وألمح إلى خطط لإعادة استخدام أسماء المستخدمين المهجورة.

ولا تزال سياسة تسجيل اسم المستخدم الخاصة بالمنصة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني تنص على أنها غير قادرة في الوقت الحالي على إتاحة أسماء المستخدمين غير النشطة.