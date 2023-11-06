أهم المزايا الجديدة في تحديث ويندوز 11 الأخير

بدأت شركة مايكروسوفت خلال الأسبوع الماضي بإطلاق تحديث جديد لنظام التشغيل ويندوز 11، الذي يحمل اسم (Windows 11 32H2)، والذي كان من المفترض أن يكون أحد أكبر التحديثات لنظام التشغيل Windows 11 هذا العام.

ولكن شركة مايكروسوفت استغلت سباق الذكاء الاصطناعي السريع الذي يسيطر على الأسواق في الفترة الأخيرة، وأصدرت الكثير من مزايا تحديث (Windows 11 32H2) في وقت سابق من شهر سبتمبر، وقد شملت هذه المزايا: المساعد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي (كوبايلت) Copilot، والتحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في برنامج (الرسام) Paint، وتحسينات في أداة اقتصاص الصور (Snipping Tool)، ودعم الإضاءة الديناميكية RGB، وإصدار جديد من مستكشف الملفات، وغيرها.

لذلك تقدم مايكروسوفت هذه المرة (إصدار تراكمي محدود في المزايا والوظائف الجديدة)، وفقًا لما قاله (جون كيبل)، نائب رئيس مايكروسوفت لخدمات ويندوز وتسليمها في منشور إعلان التحديث.

بمعنى آخر، يحتوي تحديث (Windows 11 32H2) الجديد على جميع المزايا التي أعلنتها الشركة في الفترة الأخيرة بما يشمل: إدماج المساعد (كوبايلت) Copilot في النظام، بالإضافة إلى بعض التحسينات الطفيفة.

سنستعرض في هذا المقال كيفية تثبيت تحديث ويندوز 11 الأخير في حاسوبك، وأهم المزايا التي ستحصل عليها بمجرد تثبيت التحديث:

أولًا؛ كيفية تثبيت تحديث ويندوز 11 الأخير في حاسوبك:

أكدت شركة مايكروسوفت أن تحديث (Windows 11 32H2) الجديد يشترك مع تحديث (Windows 11 22H2) لعام 2022 في قاعدة التعليمات البرمجية وفرع الخدمة ذاتهما، وهذا يعني أنه يمكنك تثبيت هذا التحديث بكل سهولة باستخدام تقنية التخديم (مثل تلك المستخدمة في عملية التحديث الشهرية)، مما يوفر تجربة تثبيت سريعة وسلسة.

للحصول على التحديث في أقرب وقت ممكن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خيار (تحديث ويندوز) Windows Update في الشريط الجانبي الأيسر من الشاشة.

اضغط على خيار (التحقق من وجود تحديثات) Check for updates.

إذا كان تحديث ويندوز 11 متاحًا للتثبيت؛ سيظهر لك خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install، اضغط عليه، ثم انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت.

إذا لم يكن التحديث متاحًا؛ يمكنك تفعيل خيار (الحصول على أحدث التحديثات بمجرد توفرها) Get the latest updates as soon as they’re available؛ بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره، للحصول على التحديث بمجرد توفره لجهازك. إذ تؤخر مايكروسوفت التحديث للحواسيب التي قد تواجه مشكلات مع التحديث حتى تُحل هذه المشكلات.

ثانيًا؛ أهم المزايا الجديدة في تحديث ويندوز 11 الأخير:

1- إدماج تطبيق (Microsoft Teams) في نظام ويندوز 11:

قبل التحديث، كان يظهر تطبيق الدردشة (Chat) في شريط المهام، ولكن الآن، في تحديث (Windows 11 32H2)، ستجد أن أيقونة (Chat) اُستبدلت بأيقونة (Teams) في شريط المهام، وعندما تنقر عليها، سترى نافذة محدثة ستسمح لك بالاتصال والدردشة مع العائلة والأصدقاء، ويمكنك إنشاء اجتماعات مجانية وإنشاء مساحة للمجموعات للالتقاء معًا بنقرة أو نقرتين فقط.

إذ أدمجت شركة مايكروسوفت تطبيق (Teams) في نظام التشغيل، وأصبح ظهوره في شريط المهام افتراضيًا، حيث لا يمكنك ببساطة إلغاء تثبيته كما تفعل مع معظم التطبيقات، بل سيتعين عليك التوجه إلى الإعدادات لإخفائه من شريط المهام.

2- إرسال النصوص واستقبالها في تطبيق Teams:

يمكنك استخدام تطبيق (Your Phone) لإقران هاتف أندرويد مع حاسوبك، مما يتيح لك إرسال الرسائل واستقبالها من جهات الاتصال بسهولة عبر حاسوبك، ولكن يمكنك فعل الشيء نفسه الآن من خلال نافذة Teams الجديدة المدمجة في شريط المهام.

فبمجرد فتح نافذة Teams الجديدة؛ ستجد علامة تبويب تُسمى (الأشخاص) People، تتيح لك ترحيل جهات الاتصال الخاصة بك إلى تطبيق Teams. ونظرًا إلى أن Teams يتزامن مع جهات اتصال Outlook وSkype الخاصة بك، يمكنك الاتصال بها وقتما تشاء.

3- تطبيقات النظام تحصل على تصنيف جديد:

أضافت مايكروسوفت أيضًا بعض التغييرات على الطريقة التي تدير بها تطبيقات النظام التي تأتي مثبتة سابقًا، إذ ستجد ضمن قسم “جميع التطبيقات” في قائمة “ابدأ”، جميع تطبيقات النظام مدرجة أسفل علامة (مكونات النظام) System Components، مما يتيح لك طريقة سهلة لتحديد التطبيقات التي تأتي مثبتة سابقًا في الحاسوب، مثل: Microsoft Store وGame Bar وPhone Link، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، بدلًا من إدراج هذه التطبيقات ضمن الإعدادات تحت (التطبيقات المثبتة) Installed Apps، ستُوضع ضمن الإعدادات، تحت (مكونات النظام).

4- إدماج المساعد Copilot في نظام ويندوز 11:

يُعد أكبر تغيير في تحديث نظام ويندوز 11 الأخير، هو إدماج المساعد الذكي الجديد (كوبايلت) Copilot الذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى النظام.

يستند المساعد (Copilot) في عمله إلى النموذج اللغوي الكبير (GPT-4) الذي يعمل به روبوت الدردشة (Bing Chat)، ويعمل الآن على مستوى النظام مع تطبيقات (مايكروسوفت 365)، وعبر الإعدادات

إذ سيساعد المستخدم في تنفيذ مهام داخل النظام، وضبط الإعدادات، وتخصيص الواجهة، وكذلك عبر الويب مع متصفح (إيدج) Edge. يمكنك التفكير في الأمر كإصدار محسّن من المساعد الصوتي (Cortana) يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني أنه تطبيق مستقل ومدمج مباشرة في جميع تلك الخدمات نفسها.

يمكنك في تحديث ويندوز 11 الأخير تشغيل المساعد (Copilot) من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة به في منتصف شريط المهام، أو من خلال اختصار لوحة المفاتيح (Win+C). وعند فتحه، سيحتل مساحة جانبية من الشاشة، حتى يمكنك الدردشة مع Copilot أثناء العمل في البرامج والنوافذ المختلفة، فعلى سبيل المثال: إذا كانت لديك طلبات أثناء العمل في أحد تطبيقات ويندوز، فستتمكن من استخدام Copilot في أي وقت دون مغادرة نافذتك.

هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن يمكنك الاستفادة فيها من (Copilot) في نظام ويندوز 11، لنفترض أنك فتحت مستندًا جديدًا لقراءته، ولكن يستغرق استيعابه وقتًا طويلاً قبل الاجتماع. اطلب من Copilot أن يلخصه لك في مستند Word، ثم افتح (PowerPoint) واطلب من المساعد صياغة عرض تقديمي بناءً على هذا الملخص.

5- تحديث File Explorer بمظهر جديد:

قامت مايكروسوفت بتحديث (File Explorer) بمظهر جديد، بما يشمل: ترقيات في الصفحة الرئيسية وشريط العناوين ومربع البحث.

ويوجد أيضًا خيار المعرض الجديد الذي من شأنه أن يجعل البحث في صورك أسهل، هناك أيضًا ترقيات لبرنامج (Windows Backup) التي تجعل الانتقال من حاسوب إلى آخر تجربة أكثر سلاسة.