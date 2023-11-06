أفضل الأجهزة اللوحية من لينوفو في عام 2023

تتميّز الأجهزة اللوحية التي تُنتجها شركة (لينوفو) Lenovo بأنها تُوفّر توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والأسعار المتوسطة، إذ تُنتج هذه الشركة العديد من الأجهزة اللوحية المُناسبة لتعدد المهام، والدراسة والعمل، وتأتي هذه الأجهزة بمواصفات ومزايا مختلفة، وتُباع بأسعار متفاوتة لكن العديد منها يُعدّ من الفئة المتوسطة.

وفيما يلي سنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل الأجهزة اللوحية من لينوفو في عام 2023:

1- جهاز لينوفو Tab Extreme اللوحي:

يُعدّ Lenovo Tab Extreme من أبرز أجهزة لينوفو اللوحية، ويَضمّ شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 14.5 بوصة، وبدقة قدرها 3000 × 1876 بكسلًا، وبكثافة قدرها 244 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتدعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وتقنية (Dolby Vision).

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Mediatek MT6983 Dimensity 9000) الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم القلم الإلكتروني (Lenovo Precision Pen 3).

يَتوفّر جهاز Lenovo Tab Extreme بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي، بسعة يبلغ حجمها 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة يبلغ حجمها 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 12300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 68 واطًا، كما تدعم الشحن السلكي العكسي.

ويَضمّ كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع جهاز Lenovo Tab Extreme بسعر قدره 946 دولارًا.

2- جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني):

يَضمّ جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 11.2 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1536 بكسلًا، وبكثافة قدرها 600 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Mediatek Kompanio 1300T) الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 القابل للتحديث إلى نظام أندرويد 13، وسيكون إصدار أندرويد 14 هو آخر تحديث يحصل عليه هذا الجهاز، ولكن لينوفو تَعِد باستمرار دعم تحديثات الأمان حتى نهاية شهر أكتوبر في عام 2025.

يَتوفّر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، ويستغرق شحنها بالكامل ساعتين ونصف.

ويَضمّ كاميرا خلفية أُحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بسعر يبدأ من 334 دولارًا.

3- جهاز لينوفو Tab P12 اللوحي:

يَضمّ جهاز Lenovo Tab P12 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.7 بوصة، وبدقة قدرها 2944 × 1840 بكسلًا، وبكثافة قدرها 273 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MC4). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

يَتوفّر جهاز Lenovo Tab P12 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 4 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 10200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا.

ويَضمّ كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع جهاز Lenovo Tab P12 بسعر يبدأ من 270 دولارًا.

4- جهاز لينوفو Yoga Tab 11 اللوحي:

يَضمّ جهاز Lenovo Yoga Tab 11 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 11 بوصة، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وبكثافة قدرها 212 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Mediatek MT6785 Helio G90T) الثُماني النثوى والمُصنّع بتقنية 12 نانومتر وبتردد أقصاه 2.05 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G76 MC4). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

يَتوفّر جهاز Lenovo Yoga Tab 11 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 4 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 7700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

ويَضمّ كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع جهاز Lenovo Yoga Tab 11 بسعر يبدأ من 256 دولارًا.

5- جهاز Lenovo Tab M10 Plus (الجيل الثالث):

يَضمّ جهاز Lenovo Tab M10 Plus (الجيل الثالث) شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 10.61 بوصة، وبدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وبكثافة قدرها 220 بكسلًا في البوصة الواحدة.

يعمل طراز LTE بمعالج (Snapdragon 680 4G) من كوالكوم الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 610).

ويعمل طراز (Wi-Fi only) بمعالج (MT6769V/CU Helio G80) من Mediatek الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 12 نانومتر وبتردد أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G52 MC2).

يعمل جهاز Lenovo Tab M10 Plus (الجيل الثالث) بنظام التشغيل أندرويد 12، ويَتوفّر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يحتوي هذا الجهاز اللوحي على بطارية تبلغ سعتها 7700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

ويَضمّ كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يُباع جهاز Lenovo Tab M10 Plus (الجيل الثالث) بسعر يبدأ من 160 دولارًا.