آبل تعتزم ترقية كافة أجهزة آيباد خلال عام 2024

تخطط شركة آبل لترقية كافة أجهزة آيباد التي تنتجها بإطلاق إصدارات جديدة منها خلال عام 2024 المقبل، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

ويشمل ذلك توفر إصدارات جديدة من أجهزة آيباد برو الأغلى ثمنًا، بالإضافة إلى أجهزة آيباد آير وآيباد مبني فضلًا عن جهاز آيباد الأرخص ثمنًا.

وكانت آبل قد أطلقت آخر إصدار من آيباد ميني نهاية عام 2021، في حين أطلقت الشركة آخر إصدارات آيباد برو وآيباد آير مع الإصدار المنخفض الثمن في أوقات مختلفة من عام 2022.

ويُعتبر عام 2023 الحالي هو العام الأول الذي لم يشهد إطلاق أي أجهزة آيباد جديدة منذ بدء إطلاقها عام 2010.

وحاولت آبل وفقًا لبعض التقارير المسارعة بإطلاق أجهزة آيباد وسماعات آيربودز جديدة قبل نهاية العام الجاري للحاق بموسم التسوق المتزامن مع بداية السنة الميلادية.

وتشير التقارير إلى أولى إصدارات القادمة من أجهزة آيباد ستكون متاحة في الاسواق بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. وبحسب التسريبات فإن آبل تنوي استخدام معالج M3 الجديد في أجهزة آيباد برو، في حين ستعمد على معالجي M2 و A16 في أجهزة آيباد آير وآيباد ميني على الترتيب.

ويشهد سوق الأجهزة اللوحية تراجعًا على المستوى العالمي، إلا أن آبل لا تزال تحتل صدارة الشركات في مبيعات الأجهزة اللوحية تليها سامسونج، وتأمل الشركة الأمريكية في تعزيز مبيعاتها العام المقبل مع الإصدارات القادمة من أجهزة آيباد.