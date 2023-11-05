ADATA تكشف عن القرص المحمول SE920 SSD بسرعة 3800 ميجابايت/ الثانية

شركة ADATA تكشف اليوم عن أحدث قرص خارجي محمول SE920 SSD الذي يعتمد على أحدث جيل من واجهة النقل USB4، بسرعات تصل إلى 40 جيجابت/ الثانية.

هو متوافق مع USB 3.2 و USB 2.0 ويدعم Thunderbolt 3/4، إضافة إلى ذلك يتميز بمنفذ من النوع Type-C وهو قادر على نقل ملفات الصوت والفيديو الكبرى بسهولة وبسرعة فائقة في أي وقت وفي أي مكان.

من مزايا القرص الخارجي المحمول ADATA SE920 SSD سرعة نقله التي تصل إلى 3800 ميجابايت/ الثانية عند القراءة، وتصل إلى 3700 ميجابايت/ الثانية عند الكتابة، بهذه السرعة سيكون بإمكانك نقل ملف فيديو بدقة 4K وبحجم 10 جيجابايت خلال 3 ثوانٍ فقط، وهو يتوفر بسعات 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

الوصول إلى هذه السرعة في القراءة والكتابة تطلب استخدام وحدة تحكم ASM2464PD من ASMedia لأنها الوحيدة في الأسواق التي تدعم USB4.

ومن المزايا التي يتمتع بها قرص ADATA SE920 نظام التبديد الحراري الفعال المصمم لمعالجة ارتفاع درجة الحرارة أثناء عمليات النقل السريع للبيانات.

يشتمل هذا النظام على مروحة صغيرة حاصلة على براءة اختراع، والتي تنشط تلقائياً عند سحب الغطاء الخارجي للقرص. يعمل هذا الإجراء على تعزيز تدفق الهواء الداخلي نحو مكونات القرص لتبديد الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 10% تقريبًا مقارنة بأقراص SSD المماثلة التي تفتقر إلى هذه الخاصية.

ويتوافق القرص مع أجهزة الترفيه المنزلية PS5 و XBOX X/S، ويتوافق أيضًا مع نظام ماك أو إس، و أندرويد إلى جانب ويندوز.

سيتوفر القرص في الأسواق قريبًا، لكن لم يتم الكشف عن سعره بعد.