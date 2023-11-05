هواوي تقود هيمنة الصين على براءات اختراع الأمن السيبراني

يتزايد حضور الصين في تكنولوجيا الأمن السيبراني، إذ تمتلك شركات، مثل هواوي وتينسنت، جزءًا كبيرًا من براءات الاختراع العالمية في هذا القطاع.

وحققت الشركات الصينية تقدمًا في المجالات التكنولوجية التي تؤثر في الأمن الاقتصادي، إذ تركز على تعزيز التكنولوجيا وسط المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وتستند التصنيفات التي أعدتها صحيفة نيكي بالتعاون مع مزود خدمات المعلومات الأمريكي LexisNexis إلى براءات الاختراع المسجلة في 95 دولة ومنطقة، ومنها اليابان والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

واستخدمت العديد من العوامل لفحص تسجيلات براءات الاختراع في مجال الأمن السيبراني، مثل التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، مع احتساب إيداعات البراءة نفسها في بلدان متعددة بصفتها براءة اختراع واحدة.

وتصدرت شركة IBM التصنيف بعدد 6363 براءة اختراع، وجاءت شركة هواوي في المركز الثاني بحصولها على 5735 براءة اختراع، واحتلت شركة تينسنت المركز الثالث بحصولها على 4803 براءة اختراع.

واحتلت شركة Ant Group للخدمات المالية المركز السادس بعدد 3922 براءة اختراع من بين الشركات الصينية الأخرى في المراكز العشرة الأولى، تليها شركة نقل الطاقة State Grid بعدد 3696 براءة اختراع، ومجموعة علي بابا بعدد 3122 براءة اختراع، والصندوق الصيني للثروة السيادية CIC بعدد 3042 براءة اختراع.

وزادت منذ عام 2018 تقريبًا طلبات براءات الاختراع المقدمة من الشركات الصينية، عندما بدأت الولايات المتحدة بفرض ضوابط التصدير الواسعة النطاق على شركات التكنولوجيا الصينية.

وزادت ممتلكات شركة IBM من براءات الاختراع مقارنةً بما كانت عليه قبل عشر سنوات مضت بمقدار 1.5 مرة، في حين أصبحت ممتلكات هواوي وتينسنت أعلى بمقدار 2.3 مرة و 13 مرة على التوالي.

وقال مزود خدمات المعلومات الأمريكي LexisNexis: “شهدنا زيادة كبيرة منذ عام 2018 في طلبات الشركات الصينية بشكل عام. تعد حماية الملكية الفكرية هامة في المعركة من أجل التفوق في مجال التكنولوجيا والبيانات المتقدمة”.

وفرضت إدارة دونالد ترامب الأمريكية في عام 2018 تعريفات جمركية إضافية على منتجات التكنولوجيا المتقدمة الصينية.

وتمتلك هواوي عددًا كبيرًا من براءات الاختراع السيبرانية المتعلقة بتقنيات الاتصالات اللاسلكية وغيرها. وتركز تينسنت على تقنيات المصادقة، مثل البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية، في حين تمتلك Ant Group العديد من براءات الاختراع المتعلقة بلغات الاستعلام المستخدمة لطلبات معالجة قواعد البيانات.

وتتمتع هواوي بنقاط قوة في التقنيات المتعلقة بالسيارات، وترتبط التقنيات القيمة بما يسمى تشريح الشبكة، الذي يقسم الشبكة افتراضيًا وفقًا لاستخدامها، ويمتد نطاق التكنولوجيا إلى السيارات وأجهزة الاتصالات المتصلة من خلال تطبيقها في مجالات، مثل معايير اتصالات الجيل الخامس العالية السرعة والحوسبة السحابية.

وتبرم هواوي اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع مع الموردين الرئيسيين في مختلف البلدان، ومنهم بي إم دبليو ورينو وسوبارو. وحصلت أكثر من 350 شركة حول العالم على تراخيص هواوي، إذ بلغ إجمالي إيرادات التراخيص في عام 2022 نحو 560 مليون دولار.