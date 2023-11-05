يتميز هاتف آبل iPhone 15 Pro Max بإطار مصنوع من التيتانيوم وهي مادة تُستخدم أول مرة في تصنيع هواتف آيفون، ثم بدأت بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى باستخدام التيتانيوم، ففي نهاية شهر أكتوبر أطلقت شركة شاومي الصينية مجموعة جديدة من الأجهزة منها: هاتف Xiaomi 14 Pro الذي يتوفر منه إصدار خاص يأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم.

يأتي هاتفا Xiaomi 14 Pro و iPhone 15 Pro Max بأبعاد مُتقاربة جدًا، بالإضافة إلى أن مقاس الشاشة ومعدل التحديث نفسه في كلا الهاتفين، ويتوفران بالخيارات نفسها فيما يتعلق بسعة ذاكرة التخزين الداخلية.

من ناحية أخرى، يعمل كلاهما بمعالجات مختلفة وأنظمة تشغيل مختلفة تمامًا، ويتفوق هاتف شاومي على هاتف آبل في سرعة الشحن وسعة البطارية، ودقة الكاميرات الخلفية والأمامية.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و Xiaomi 14 Pro:

التصميم:

يأتي هاتفا iPhone 15 Pro Max و Xiaomi 14 Pro بتصاميم متشابهة في العديد من الجوانب، فالأبعاد الأساسية مُتشابهة جدًا وكذلك الوزن والسُمك.

إذ يبلغ طول هاتف شاومي 161.4 مم، ويبلغ سُمكه 8.5 مم، ويزن 230 جرامًا، أما هاتف آيفون 15 برو ماكس فيبلغ طوله 159.9 مم، ويبلغ سُمكه 8.3 مم، ويزن 221 جرامًا.

ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات في التصميم، إذ يحتوي Xiaomi 14 Pro على شاشة تتضمن طبقة زجاجية مُنحنية قليلًا عند الحافات، وإطار مصنوع من الألمنيوم، ويتوفر إصدار خاص يأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم يجعله أخف من الطراز السابق مع الحفاظ على صلابته وقوته. أما الجزء الأمامي والخلفي فهما مصنوعان من الزجاج.

كلا الهاتفين مقاومان للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68 لكن هاتف iPhone 15 Pro Max يتحمل الغمر حتى عُمق يصل إلى ستة أمتار لمدة نصف ساعة، أما هاتف Xiaomi 14 Pro فيتحمل الغمر حتى عُمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

وفيما يتعلق بمزايا التأمين البيومترية، يأتي Xiaomi 14 Pro مع مُستشعر لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيعتمد على خاصية (مُعرّف الوجه) FaceID.

وبالنسبة إلى الألوان المُتاحة، يتوفر هاتف Xiaomi 14 Pro بأربعة ألوان، وهي: الأسود، والفضي، والتيتانيوم، والأخضر. ويتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بأربعة ألوان أيضًا، وهي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة قدرها 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة/ المتر المربع. بالإضافة إلى دعم تقنية (HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro فيضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 1440 × 3200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة تبلغ 522 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف iPhone 15 Pro Max على بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحن الهاتف سلكيًا تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Xiaomi 14 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4880 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 120 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 18 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 40 دقيقة، وتدعم أيضًا الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج (Apple A17 Pro) السُداسي النُوى، والمُصنّع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل iOS 17 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة.

أما هاتف Xiaomi 14 Pro فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750)، ويعمل بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS الجديد.

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

ويتوفر هاتف Xiaomi 14 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

تدعم الكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K. وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K. وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا. ويُباع هاتف Xiaomi 14 Pro بسعر يبدأ من 685 دولارًا أمريكيًا وهو مُتاح في الصين في الوقت الحالي، ولم يصل بَعد إلى الأسواق العالمية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro Max و Xiaomi 14 Pro: