مقارنة بين هاتفي جوجل Pixel Fold و Pixel 8 Pro

يتميّز هاتفا جوجل Pixel 8 Pro و Pixel Fold بالأداء القوي، والكاميرات ذات القدرات الجيدة، والبطاريات الكبيرة السعة، ويعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على الشكل والتصميم، فهاتف Pixel Fold هو هاتف قابل للطي أفقيًا، ويُعدّ مُناسبًا لتعدد المهام بفضل الشاشة الرئيسية الكبيرة. أما هاتف Pixel 8 Pro فيأتي بالتصميم التقليدي للهواتف الذكية، ويُعدّ من أفضل هواتف أندرويد المُتوفّرة في الأسواق في الوقت الحالي.

ولكن إذا كان الشكل غير مُهم بالنسبة لك، فقد تُساعدك المقارنة التالية بين مواصفات هاتفي جوجل Pixel Fold و Pixel 8 Pro في الاختيار:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 8 Pro بتصميم مُشابه للطُرز السابقة من هواتف Pixel، ويأتي مع شريط الكاميرا البارز الذي يُغطي الجزء الخلفي العُلوي، وإطار مصنوع من الألمنيوم، أما الجهة الأمامية فهي مُغطاة بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) والجهة الخلفية مُغطاة بالنوع ذاته. ويدعم هذا الهاتف مُقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة نصف ساعة.

أما هاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي فإن تصميمه من الخلف يُشبه تصميم هواتف Pixel الأخرى، إذ يأتي مع شريط كاميرا يمتد أُفقيًا عبر الجزء العُلوي من الخلف، ولكن الشريط لا يمتد إلى الحافات؛ وذلك لضمان الطي بشكل أفضل.

ويأتي هذا الهاتف مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وله إطار مصنوع من الألمنيوم، ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8.

ـأما بالنسبة إلى الألوان، فيتوفر هاتف Pixel Fold بلونين، وهما: الأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian)، ويتوفر هاتف Pixel 8 Pro بثلاثة ألوان، وهي: الأزرق، والأسود، والأبيض.

الشاشة:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro شاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وبسطوع قدره 2400 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display).

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم شاشة داخلية رئيسية من نوع (OLED) بقياس قدره 7.6 بوصات وبدقة قدرها 2208 × 1840 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 1450 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس قدره 5.8 بوصات، وبدقة قدرها 2092×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus).

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 8 Pro بمعالج جوجل الجديد (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

وبفضل معالج Tensor G3 الجديد ستكون قادرًا على الاستمتاع بالعديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو مثل: مزية Audio Magic Eraser، التي تُتيح لك إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هذا الهاتف.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة التي تسمح بتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية بحسب رغبتك وإنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي من شأنها تحسين تجربة استخدام هواتف أندرويد. ويدعم هذا الهاتف أيضًا شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النُوى والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضُم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يُعدّ Tensor G2 معالجًا قويًا، ويتمتع بقدرات عالية على التعلم الآلي تساعد في تشغيل بعض المزايا الجديدة من جوجل مثل: مزية الترجمة المباشرة (Live Translate).

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم التحديث إلى نظام أندرويد 14، كما يدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية بلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بسعة التخزين، فإن هاتف Pixel 8 Pro يتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 12 جيجابايت، وبأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5050 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Pixel fold فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4821 ميلّي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف جوجل Pixel 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فتأتي أيضًا بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.1، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويُباع هاتف Pixel Fold بسعر يبدأ من 1799 دولارًا.

أيهما تختار؟

كما ذكرنا سابقًا، يعتمد الاختيار بين Pixel 8 Pro و Pixel Fold بشكل أساسي على عامل التصميم والشكل، فإذا كنت تريد هاتفًا بتصميم عادي غير قابل للطي ويضم شاشة كبيرة ويتمتع بمزايا قوية، فسيكون هاتف جوجل Pixel 8 Pro هو المناسب لك. أما إذا كنت من مُحبي التصميم القابل للطي، أو أنك ترغب في خوض تجربة استخدام الهواتف القابلة للطي، فاختر هاتف Pixel Fold.

أما إذا كان عامل الشكل غير مهم بالنسبة لك، فهناك بعض العوامل الأخرى التي تنبغي مراعاتها عند الاختيار، فإذا كنت من هُواة التصوير الفوتوغرافي وإنشاء المحتوى المُصوّر في وسائل التواصل الاجتماعي، فاختر هاتف Pixel 8 Pro فهو يأتي مع كاميرات بمواصفات فُضلى، وستحصل على العديد من المزايا التي تُساعدك في التقاط صور احترافية، وإجراء التعديلات بسهولة.

ومن حيث الأداء، فكلا الهاتفين يتمتعان بأداء قوي، لكن هاتف Pixel 8 Pro يعمل بمعالج جديد وأكثر سرعة مُقارنةً بالمعالج الذي يعمل به هاتف Pixel fold، بالإضافة إلى تَوفّر خيارات إضافية من ذاكرة التخزين الداخلية تصل سعتها إلى واحد تيرابايت.

وهناك أيضًا عامل السعر، فإذا كنت ستختار بينهما اعتمادًا على السعر، سيكون هاتف Pixel 8 Pro هو المناسب لك، فهو يُباع بسعر أقل من سعر هاتف Pixel fold.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel Fold و Pixel 8 Pro: