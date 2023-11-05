مراجعة للجهاز اللوحي +Galaxy Tab S9 FE من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج مجموعة أجهزة جديدة تندرج ضمن فئة Galaxy Fan Edition تتمتع بمزايا قوية وتُباع بأسعار متوسطة، ومنها: الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S9 FE الذي يُعدّ من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية المُناسبة للعمل والدراسة، فهو يأتي بشاشة بقياس قدره 12.4 بوصة، ويدعم القلم الذكي (S Pen) من سامسونج الذي يُساعد في إنجاز العديد من المهام بسهولة، كالرسم والتصميم وتصفح الويب وتدوين الملاحظات والأفكار، ويحتوي هذا الجهاز على بطارية بسعة كبيرة، ويتمتع بتصميم مميز ومتين.

وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات التي يتمتع بها الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S9 FE من سامسونج:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز +Galaxy Tab S9 FE اللوحي بهيكل مصنوع من الألمنيوم، ويزن 627 جرامًا، ويبلغ سُمكه 6.5 ملم. ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأخضر (Mint)، والفضي، والرمادي، والبنفسجي (Lavender).

ويمتاز هذا الجهاز اللوحي بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يضم +Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 12.4 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما تدعم الشاشة خاصية (تعزيز الرؤية) Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

ويعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، وسيحصل على أربع تحديثات لنظام التشغيل مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي على مزايا عديدة لتعدد المهام مما يجعله جهازًا مناسبًا للعمل والدراسة، وبفضل الشاشة الكبيرة الحجم، ودعم القلم الذكي S Pen سيكون من السهل على الطلاب والأشخاص الذين يعملون في مجال الرسم والتصميم إنجاز العديد من المهام، وتدوين الملاحظات والأفكار، وتصفح التطبيقات المختلفة ومواقع الويب.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن جهاز +Galaxy Tab S9 FE يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا.

يتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يضم جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE كاميرا خلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع (Ultrawide) بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

السعر:

يُباع جهاز سامسونج اللوحي +Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 2299 ريالًا سعوديًا.