مبيعات هواتف آيفون في الصين تشهد انخفاضًا يفوق التوقعات

تشهد مبيعات هواتف آيفون في الصين تراجعًا بشكل يفوق التوقعات، وفقًا لتقديرات محللين متخصصين.

وعزى المحلل المتخصص في شؤون آبل، مينج تشي كو، أسباب ذلك التراجع إلى انخفاض الشحنات من مصنع فوكسكون بمدينة تشنغتشو، الذي يستخدم لإنتاج هواتف آيفون، إذ شهد المصنع احتجاجات عمالية في عام 2022، اعتراضًا على الأجور وظروف العمل، بالإضافة إلى قرار الشركة بتأخير دفع المكافآت، فضلًا عن المشكلات المتعلقة بعمليات الإغلاق المتكررة المرتبطة بفيروس كورونا.

وأثرت إجراءات مكافحة فيروس كورونا على أرباح شركة فوكسكون، التي تتولى إنتاج هواتف آيفون لصالح آبل، مع أن السلطات الصينية أعادت فتح المصنع عقب الاحتجاجات.

ويرى المحللون أن الإغلاق شكّل “ضربة قوية لسلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل”، حيث أدى إلى قيام شركة فوكسكون بتقليل شحنات هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بواقع 12 مليون وحدة، مما سبب تراجعًا في عائدات آبل خلال الربع الرابع من العام المالي السابق للشركة (يعادل الربع الثالث من السنة الميلادية).

وكانت آبل قد توقعت أن تكون إيراداتها في الربع الرابع من عام 2023 مماثلة للربع نفسه من العام الماضي، إلا أن الشركة سجلت انخفاضًا، حيث بلغت إيراداتها زهاء 89.5 مليار دولار مقارنة بنحو 90.1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022.

وانخفض الطلب أيضًا على الآيفون في السوق الصينية، بسبب العودة القوية لشركة هواوي، ويتوقع أن يستمر ذلك الانخفاض في عام 2024 مع التغييرات الهيكلية في السوق الصينية والمنافسة مع الشركات المحلية.