مايكروسوفت تمدد دعمها لأجهزة Surface

حدثت مايكروسوفت وثائق دعم Surface بمعلومات جديدة حول كيفية تخطيط الشركة لدعم أجهزة حواسيب Surface بالتحديثات البرمجية.

وكانت الشركة في الأصل ملتزمة لمدة أربع سنوات فقط بدعم أجهزة حواسيب Surface بالتحديثات البرمجية، مع أن هذا الأمر قد تغير.

وتنص الوثائق المحدثة على أن أي جهاز حاسوب Surface مشحون بعد الأول من شهر يناير 2021 يتلقى ست سنوات من التحديثات البرمجية.

وتظل أجهزة Surface المشحونة قبل هذا التاريخ خاضعة لأربع سنوات من التحديثات البرمجية.

ويعني هذا أن أجهزة Surface Pro 7 Plus و Surface Go 3 و Surface Laptop 4 و Surface Laptop Go 2 و Surface Studio 2 Plus و Surface Laptop Studio و Surface Pro 8 و Surface Pro X و Surface Laptop SE و Surface Laptop 5 و Surface Pro 9 و Surface Go 4 و Surface Laptop Go 3 و Surface Laptop Studio 2 قد حصلت على عامين إضافيين من الدعم.

وقالت الوثائق: “تتلقى أجهزة Surface الصادرة قبل الأول من شهر يناير 2021 على تحديثات برنامج التشغيل والبرامج الثابتة لمدة أربع سنوات على الأقل من تاريخ إصدار الجهاز للمرة الأولى. تتلقى أجهزة Surface الصادرة في الأول من شهر يناير 2021 وبعده تحديثات برنامج التشغيل والبرامج الثابتة لمدة ست سنوات على الأقل من تاريخ إصدار الجهاز للمرة الأولى”.

وصممت مايكروسوفت تحديثات البرامج الثابتة لأجهزة Surface لجعل الجهاز يعمل بشكل أفضل مع نظام التشغيل ويندوز. وقد تشمل هذه التحديثات تحسينات بخصوص عمر البطارية والأداء، وتضيف في بعض الأحيان مزايا جديدة أو تمكّنها في ويندوز، لذا، كلما طالت مدة دعم جهاز Surface بتحديثات البرامج الثابتة، كانت النتائج فضلى.

وقد تساعد تحديثات البرامج الثابتة في الانتقال إلى إصدار جديد من ويندوز، مع أنها ليست مطلوبة دائمًا، لذلك، قد يظل بإمكانك تثبيت إصدار حديث من ويندوز حتى عبر جهاز Surface الذي لم يعد يتلقى تحديثات البرامج الثابتة.

وتشير مايكروسوفت إلى أنها تحتفظ بالحق في تمديد دعم البرامج الثابتة لأي جهاز عند الضرورة، ومثال على ذلك جهاز Surface Studio 2 الصادر في عام 2018، الذي يظل حتى عام 2024 مدعومًا من الشركة.

وتتوقف بحلول نهاية العام المقبل معظم أجهزة Surface الصادرة قبل عام 2021 عن تلقي تحديثات البرامج الثابتة. والجدير بالذكر أن التحديث لا يشمل Surface Duo و Surface Duo 2، إذ لا يتم احتسابهما كأجهزة Surface.