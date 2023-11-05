شاومي تطلق هاتف بوكو C65 عالميًا

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد بوكو C65 من الفئة الاقتصادية، ويُعتبر الإصدار التالي من هاتف بوكو C55 الذي أطلقته الشركة مطلع العام الجاري مع بعض التحسينات في جوانب الهاتف المختلفة.

ويُلاحظ أيضًا أن هاتف بوكو C65 قد يكون هو نفسه هاتف ريدمي 13C الذي تنوي الشركة إطلاقه خلال وقتٍ قريب.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم جديد مع جوانب مستوية وثلاثة ألوان، هي الأسود والأزرق والأرجواني، وهو يحمل شاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها 1600 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس للحماية من الخدوش، كما تحتوي الشاشة على نتوء علوي يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

ومن الجهة الخلفية، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى للتصوير عن قرب بدقة 2 ميجابكسل مع وضعيات تصوير مختلفة لتحسين النتائج.

ويعمل هاتف بوكو C65 بمعالج ميدياتيك هيليو G85 الثماني النواة مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية زيادة الذاكرة العشوائية من إعدادات نظام التشغيل وزيادة السعة التخزينية من خلال إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع قوته 18 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، كما يدعم خاصية الاتصال القريب المدى NFC، ويحتوي على منفذ لسماعات الأذن وآخر من نوع USB C للشحن ونقل البيانات، ولم تكشف شاومي عن أسعار الهاتف حتى الآن، لكن يتوقع أن يكون في حدود 150 دولارًا أمريكيًا.