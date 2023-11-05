شاومي تطلق حاسوبها المحمول بوك 14 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة شاومي الصينية إطلاق حاسوبها المحمول الجديد بوك 14 إصدار 2023 في الأسواق العالمية بعد توفيره في الأسواق الصينية قبل عدة أشهر.

ويأتي حاسوب شاومي الجديد بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة عالية تصل إلى 2.8K، ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع قدره 300 شمعة، ومعدل تباين يبلغ 1:1500، كما أنها تدعم كامل السلسلة اللونية sRGB، وهو ما يجعل الجهاز يقدم تجربة بصرية مميزة مع دقة الألوان العالية في الشاشة.

ويتوفر حاسوب شاومي الجديد Xiaomi Book 14 بنسختين مختلفتين، واحدة بمعالج إنتل كور آي 5 من الجيل الثاني عشر بإصدار 12500H مع معالج رسوميات إنتل Iris Xe، وذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين مساحتها 512 جيجابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، وتعتبر تلك النسخة الأغلى ثمنًا.

وأما النسخة الأخرى، فهي تأتي بمعالج كور آي 3 من الجيل الثاني عشر بإصدار 1220P مع معالج رسوميات من سلسلة إنتل UHD، وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت بحجم LPDDR5، ومساحة تخزين مساحتها 256 جيجابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، وهي بطبيعة الحال ستكون خيارًا اقتصاديًا مقارنةً بالنسخة الأخرى.

ويحتوي حاسوب شاومي بوك 14 إصدار 2023 على بطارية سعتها 56 واطًا-ساعة تعطي حتى 12 ساعة من الاستخدام.

ويحتوي الجهاز على منفذ USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ HDMI 2.1، كما تدعم شبكات واي فاي 6 وبلوتوث 5.2، كما يأتي الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 هوم مثبتًا فيه على نحو افتراضي.

ويتمتع حاسوب شاومي الجديد بتصميم مميز مع حافات نحيفة حول الشاشة، ووزن خفيف نسبيًا يبلغ 1.37 كيلوجرام، ولم تكشف الشركة عن الأسعار الرسمية للجهاز حتى الآن.