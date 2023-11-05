سيجيت تخطط لبدء الإنتاج الضخم لأقراص HDD بحجم قدره 40 تيرابايت

تستعد شركة سيجيت لتعزيز خطوط إنتاجها من أقراص HDD خلال عام 2024 و 2025 وفقًا لخريطة الطريق الاستراتيجية التي جرى الحديث عنها أثناء بحث التقرير المالي للشركة في اجتماع مع المحللين الماليين والمستثمرين.

المرحلة الأولى ستكون زيادة إنتاج أول أقراص HDD بسعة تبلغ 32 تيرابايت المستندة إلى تقنية التسجيل المغناطيسي المساعد بالحرارة (HAMR) في أوائل عام 2024، ثم بدء الإنتاج الضخم لأقراص HDD بسعة تتجاوز 40 تيرابايت بعد عامين تقريبًا.

أقراص HDD المستندة إلى تقنية (HAMR) ستحتفظ إلى حد كبير بتصميماتها – 10 طبقات بحجم يبلغ 3.5 انش – المليئة بالهيليوم مع رؤوس كتابة جديدة معززة بالليزر ووسائط جديدة وبعض الاختلافات الأخرى. هذه التقنية تستخدم حبيبات صغيرة من البلور المغناطيسي المساعد بالحرارة لعرض قدرة كبرى على كتابة البيانات بدقة وسرعة وسعة أعلى. تقنية HAMR تعتمد على طريقة مختلفة لتقليص البت (bit) الممغنطة للقرص لأبعد من الحدود التي تستطيع تقنية PMR تقديمها، لأن مع تقنية PMR تصبح البت الأصغر غير مستقرة مع إمكانية تعرضها للخطأ وهذا يعني فقدان البيانات أثناء عملية كتابتها على القرص.

من المقرر زيادة إنتاج الأقراص الأولى للشركة التي تعمل بتقنية HAMR بسعة تبلغ 32 تيرابايت في أوائل عام 2024، وهو ما يتماشى إلى حد ما مع خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة التي كُشف عنها قبل بضع سنوات والتي تحدد الإطار الزمني لأقراص HDD المستندة إلى HAMR لعام 2023، ولكن كان ذلك قبل أن تضطر الشركة إلى تصميم الجيل الثاني من منصة أقراص HAMR HDD لضمان تحقيق عوائد قابلة للنمو.

وفقًا لشركة سيجيت، حققت الشركة أكثر من نجاح مع تصميم الجيل الثاني من منصة أقراص HAMR HDD المتوافقة مع البنية التحتية الحالية لاستهلاك الطاقة، وهذا يعكس أن الاعتماد على هذا التصميم سيكون طويلًا خاصة مع الخطط الموضوعة سابقًا بزيادة حجم الأقراص متجاوزة 40 تيرابايت؛ ويؤكد أيضًا أن سيجيت ليست متخلفة عن منافسيها من حيث القدرة الإنتاجية ومن حيث كثافة المساحة التي تقدمها مع أقراص HDD.

قال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت في اجتماع مع المحللين الماليين والمستثمرين: “نتوقع أيضًا أن نبدأ بقوة في زيادة منتجات HDD بسعة تبلغ 3 تيرابايت لكل قرص منفصل والمستندة إلى تقنية HAMR في أوائل عام 2024. هذه الأقراص توفر سعة تبدأ من 30 تيرابايت وتوفر للعملاء نفس المرونة لاعتماد تقنيات CMR أو SMR من أجل زيادة الكثافة الداخلية إلى فئة أقراص 30 تيرابايت”.

وقال موسلي أيضًا: “تظل خطط التأهيل وزيادة الإيرادات لمنتجاتنا التي تبلغ سعتها 30 تيرابايت وأكثر تسير كليا على المسار الصحيح مع بدء زيادة الإنتاج في وقت مبكر من عام 2024. يُعد الإطلاق التدريجي لمنتجات HAMR بمثابة تمييز تنافسي ويحظى بأهمية متزايدة في ضوء التعافي الاقتصادي الذي بدأنا نراه فيما يتعلق بتوجهات الطلب نحو التخزين السحابي”.