حدث إنتل AI Everywhere سيكشف عن معالجات Xeon من الجيل الخامس

تخطط إنتل للكشف عن عدد من المنتجات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة بقيادة الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر.

ومن المقرر أن يكون حاضرًا في حدث إنتل Innovation 2024 في تايوان يوم 7 نوفمبر، لكن الحدث الأهم هو AI Everywhere المقرر عقده في مدينة نيويورك يوم 14 ديسمبر حيث أكدت إنتل مشاركة رئيسها التنفيذي بات جيلسنجر.

تكمن أهمية حدث AI Everywhere بالكشف عن أحدث المعالجات المركزية Xeon من الجيل الخامس التي تحمل الاسم الرمزي Emerald Rapids والمخصصة للخوادم. كذلك ستكشف عن معالجات Core Ultra Meteor Lake للحواسيب المحمولة القادم مع نواة P (Redwood Cove) ونواة E (Crestmont)، ومن خلال الاسم نلاحظ اعتماد إنتل على Core Ultra بدلًا من Core i.

اعتماد الاسم الجديد يعني عدم رغبة إنتل بالاعتماد على Core i بعد الآن في تسويق المعالجات المركزية المخصصة للحواسيب المحمولة. الاختلاف الجوهري هو إزالة حرف i واستبداله بكلمة Ultra مع بقاء الأرقام نفسها 5 و 7 و 9.

معالجات Meteor Lake للأجهزة المحمولة ستضم تشكيلة متنوعة تبدأ من Core Ultra 5 و Core Ultra 7 المقرر إطلاقهم في يوم الحدث ذاته 14 ديسمبر، لكن معالجات Core Ultra 9 ستطلق في بداية عام 2024.

حتى المعالج الرسومي المدمج في هذه المعالجات سيكون جديدا و يحمل اسم Xe-LPG بدقة تصنيع 5 نانومتر من مسابك TSMC. المعلومات الأولى تؤكد أن هناك قفزة جيدة في مستوى أداء هذه المعالجات الرسومية المدمجه مقارنة بالمعالج الرسومي Xe-LP الذي استخدم مع المعالجات المركزية Raptor Lake و Tiger Lake GT2.

بالنسبة لمعالجات Xeon من الجيل الخامس، ستعتمد على تصميم الشرائح الصغيرة المتعددة (Chiplets)، وهذا سيؤدي لرؤية رقاقة معالج مركزي تضم 60 نواة و 120 خيطا ويتوقع أن يصل حجم الذاكرة المخبأة الإجمالي إلى 420 ميجابايت.

سيعقد حدث إنتل AI Everywhere يوم 14 ديسمبر الساعة 6PM بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7PM بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسنكون معكم لتغطية أبرز ما سيتم الكشف عنه.