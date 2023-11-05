جوجل تحدد تطبيقات VPN الآمنة لنظام أندرويد

تحدد شركة جوجل تطبيقات VPN الخاضعة لمراجعة أمنية ضمن متجرها الرسمي لتطبيقات أندرويد من خلال منحها شارة “المراجعة الأمنية المستقلة” إذا أجرت الشركة المطورة تدقيقًا أمنيًا مستقلاً لبرنامجها.

وأصدر تحالف “الدفاع عن التطبيقات” في العام الماضي مبادرة “تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول”، التي تحدد مجموعة من المتطلبات لأمان تطبيقات الهاتف المحمول.

وتتعلق المتطلبات بتخزين البيانات وممارسات خصوصية البيانات والتشفير والمصادقة وإدارة الجلسة واتصالات الشبكة وتفاعل المنصة وجودة التعليمات البرمجية.

ويعرض متجر جوجل بلاي شارة “المراجعة الأمنية المستقلة” في قسم “سلامة البيانات” لتطبيقات VPN التي تعتبرها جوجل ضرورية لخصوصية المستخدم وأمانه بسبب تعاملها مع البيانات الحساسة.

وتشير هذه الشارة إلى تحقق الجهات المستقلة من امتثال التطبيق لمبادرة “تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول”، مما يعزز الشفافية وثقة المستخدم.

وتدعي خدمات VPN بأنها لا تحتفظ بالسجلات ولا تكشف عن عنوان بروتوكول الإنترنت الفعلي للمستخدم، سواء كان ذلك من خلال الأخطاء أو لأسباب أخرى، وذلك نظرًا إلى أنها تُستخدم لتوفير إخفاء الهوية أثناء تصفح الويب.

وتلجأ بعض خدمات VPN إلى الجهات الخارجية لإجراء عمليات تدقيق للتعليمات البرمجية المصدرية وإعدادات الخادم ومحاولة العثور على الأخطاء.

وتطلب جوجل من موردي VPN إجراء تدقيق من شريك معتمد للأمن السيبراني لتأكيد الامتثال لمبادرة “تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول” من أجل الحصول على شارة “المراجعة الأمنية المستقلة”.

وتعرض تطبيقات NordVPN و Google One و ExpressVPN شارة “المراجعة الأمنية المستقلة”، مما يعني تأكد جوجل من امتثالها لمبادرة “تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول”.

وتشمل تطبيقات VPN الأخرى المتوافقة مع المبادرة Aloha Browser + Private VPN و Private Internet Access VPN و SkyVPN – Fast Secure VPN و Tomato VPN و vpnify – Unlimited VPN Proxy، مع أنها لم تحصل بعد على شارة “المراجعة الأمنية المستقلة”.

ويتوقع قريبًا انضمام المزيد من تطبيقات VPN إلى هذه المبادرة، مما يساعد في تعزيز الشفافية عبر متجر جوجل بلاي. وتشجع جوجل مطوري VPN على المشاركة من خلال إكمال هذا النموذج لإرسال طلباتهم لإجراء مراجعة أمنية مستقلة.

ويتوقع أن يتوسع برنامج “المراجعة الأمنية المستقلة” ليشمل أنواعًا أخرى من التطبيقات بخلاف تطبيقات VPN، مع أن جوجل لم تقدم جدولًا زمنيًا لذلك بعد.