إيلون ماسك يطلق روبوت الدردشة Grok لمنافسة ChatGPT

أصدرت شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير التكنولوجي إيلون ماسك نموذجها الأول للذكاء للاصطناعي، إذ يتطلع ماسك إلى منافسة OpenAI وجوجل وميتا عبر روبوت الدردشة المتكامل مع منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

ويتمتع نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المسمى Grok بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات من إكس، منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها ماسك قبل عام مقابل 44 مليار دولار، مما يمنح Grok ميزة كبيرة مقارنةً بالنماذج الأخرى المعتمدة إلى حد كبير على الأرشيفات القديمة لبيانات الإنترنت.

وأوضح ماسك أن روبوت الدردشة يحب السخرية ويستجيب مع القليل من الفكاهة، على أمل أن تمنح هذه الأمور Grok شخصية فريدة تسمح له بالتميز في سوق مزدحمة بشكل متزايد.

وقالت شركة xAI عندما أعلنت النسخة الاختبارية المبكرة جدًا من Grok: “يجيب روبوت الدردشة أيضًا عن الأسئلة المثيرة التي ترفضها معظم الأنظمة الأخرى للذكاء الاصطناعي”.

وجمعت شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام مليارات الدولارات مع تزايد تدفق المستثمرين إلى صناعة يقول أنصارها إنها يمكن أن تكون تحويلية مثل الإنترنت.

ويخشى آخرون من تضخم فقاعة التكنولوجيا الجديدة، إذ لا يزال تسويق التكنولوجيا في مرحلة مبكرة.

وتُظهر قدرة xAI على إطلاق نموذج قادر على تنفيذ المهام خلال شهرين فقط من التدريب كيف بدأ الوافدون الجدد بمهاجمة الريادة الهائلة التي حققتها OpenAI، التي أطلقت منذ عام تقريبًا روبوتها للدردشة ChatGPT.

وأسس ماسك في وقت سابق من هذا العام شركة xAI، وأشار في الأسبوع الماضي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادر لاحقًا على فعل كل شيء، وقد يجعل العمل البشري غير مفيد.

ويتسابق فريق مهندسي الشركة للحاق بالمنافسين، مثل OpenAI، التي شارك ماسك في تأسيسها في عام 2015 مع أنه تركها بعد ثلاث سنوات.

ويدعي ماسك أن قدرات Grok تنافس النماذج الحديثة من ميتا، التي أصدرت في شهر يوليو نموذجها المسمى LLaMA 2، وذلك وفقًا للاختبارات المعيارية.

وقالت xAI: “تتشابه قدرة Grok بخصوص الرد على الاستفسارات الرياضية أو إظهار المنطق مع قدرة GPT-3.5″، وهو النموذج المشغل للإصدار الأولي من ChatGPT.

وأضافت الشركة الناشئة أن Grok اجتاز امتحان الرياضيات النهائي في المدرسة الثانوية المجرية بدرجة C، وهو ما يتوافق مع نموذج شركة أنثروبيك المسمى Claude.

ويستطيع مستخدمو إكس التقدم الآن بطلب لتجربة روبوت الدردشة، الذي يتاح للمشتركين في خدمة إكس بريميوم بلس بعد استكمال فترة الاختبار غير محددة.