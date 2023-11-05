أبرز التطبيقات لمساعدة الطلاب في حل الواجبات المنزلية

سواء كُنت طالبًا في المدرسة أم طالبًا جامعيًا، فإن الواجبات المنزلية ستكون جُزءًا أساسيًا من عملية التعلُّم. ومع تطوّر التكنولوجيا، طُوّرت العديد من التطبيقات التي تهدف إلى مُساعدة الطلاب في حل الواجبات المنزلية بطريقة بسيطة، وبعضها يُوفّر شرحًا تفصيلًا لطريقة الحل.

وفيما يلي سنذكر مجموعة من أبرز التطبيقات المُخصّصة لمُساعدة الطلاب في حل الواجبات المنزلية:

1- تطبيق Brainly:

Brainly هو تطبيق يُساعد الطلاب في حل الواجبات المنزلية في مادة الرياضيات وعلم الأحياء والتاريخ والفيزياء، ويمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ولا يتطلب استخدامه سوى التقاط صورة لمسألة رياضية على سبيل المثال، أو كتابة سؤال معين أو التحدث بصوتك لطرح سؤال.

ستحصل على الإجابات من مجتمع Brainly عبر الإنترنت الذي يَضُم طُلابًا آخرين وخُبراء من جميع المناطق حول العالم. ومع ذلك، إذا لم تحصل على الإجابات المُناسبة، فلديك خيار آخر وهو طرح السؤال على روبوت الذكاء الاصطناعي Ginny المُدمج في التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مساعدة الطلاب الآخرين في حل واجباتهم المنزلية بالإجابة عن أسئلتهم.

تطبيق Brainly مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Photomath:

يُعدّ تطبيق Photomath من أفضل التطبيقات لمساعدتك في حل معادلات الرياضيات، وما عليك سوى تصوير المسألة باستخدام كاميرا هاتفك، وسيمنحك التطبيق الإجابة فورًا.

لا يقدم Photomath الإجابة النهائية فقط، بل يُحلّل المعادلة بأكملها ويعطيك شرحًا يتضمن جميع الخطوات التي تحتاج إليها للوصول إلى الحل النهائي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر فوق كل خطوة لمشاهدة درس يتضمن رسومًا متحركة وتعليمات صوتية لمنحك المزيد من التفاصيل حول طريقة الحل.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تطبيق Photomath آلة حاسبة مُدمجة حيث يمكنك كتابة السؤال بدلًا من التقاط صورة.

تطبيق Photomath مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Chegg Study:

Chegg Study هو تطبيق بسيط يُساعدك في حل الواجبات المنزلية الخاصة بمواضيع مختلفة. فإذا كان لديك سؤال في أي مادة من المواد المدرسية الأساسية كالرياضيات والعلوم، يمكنك إما كتابته أو التقاط صورة له أو تحميل صورة تتضمن السؤال، وستحصل فورًا على الإجابة.

من ناحية أخرى، يحتوي تطبيق Chegg Study على (بطاقات فلاش) flashcards تعليمية مجانية لمُساعدتك في تعلُّم موضوعات مختلفة، مثل: علم الفلك والكيمياء وعلم النفس. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لإنشاء بطاقات تعليمية خاصة بك.

تطبيق Chegg Study مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Course Hero:

يمتاز تطبيق Course Hero بأنه سهل الاستخدام، وما عليك سوى كتابة السؤال أو التقاط صورة تتضمن سؤالًا في مادة الفيزياء، أو علم الأحياء، أو علم النفس، أو علم الحاسوب وغيرها، وستحصل على إجابة من أشخاص خبراء في تلك المواد. وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في حل الواجبات المنزلية الخاصة بمادة الرياضيات، فيمكنك استخدام أداة المسح الضوئي المخصصة لمسائل الرياضيات.

وفي تطبيق Course Hero، يمكنك الاحتفاظ بجميع الملفات الخاصة بواجباتك المدرسية وأي مواد تعليمية أخرى تحتاج إليها أثناء الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر من تطبيق Course Hero إصدار خاص بالويب يمكنك استخدامه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في حل الواجبات المنزلية أثناء استخدام الحاسوب.

تطبيق Course Hero مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Bartley:

يمكن لتطبيق Bartley مُساعدتك في حل الواجبات المنزلية الخاصة بمادة الرياضيات، ويتضمن أيضًا أداة تسمح لك بإرسال سؤال للحصول على إجابة من مُعلمين خبراء في مادة الرياضيات، وما عليك سوى تحديد الموضوع، وكتابة السؤال، وإضافة صورة إذا أردت ذلك.

وبعد إرسال سؤالك، عليك الانتظار قليلًا، وستحصل على مساعدة من مُعلم مختص. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا التطبيق أداة بحث مُدمجة، يمكنك استخدامها للبحث عن الموضوع الذي تحتاج إلى مساعدة في فهمه.

تطبيق Bartleby مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي هواتف أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.