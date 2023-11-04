AMD تطلق معالجات جديدة من سلسلة Ryzen 7040U المخصصة للحواسيب المحمولة

أعلنت شركة AMD تقديم إصدارات جديدة من المعالجات المركزية المخصصة للحواسيب المحمولة ضمن سلسلة Ryzen 7040U.

المعالجات الجديدة تشمل Ryzen 5 7545U و Ryzen 3 7440U، وهما يعتمدان على نوى Zen 4c المحسنة التي ساعدت على تقليل مساحة القالب بنسبة 35% دون المساس بأي مكونات الهاردوير الداخلية للرقاقة، فهي تتمتع بنفس المواصفات المستندة إلى نوى Zen 4.

لماذا التوجه نحو تقليل حجم قالب النواة؟ من الواضح أن هدف AMD هو السماح لمصنعي الحواسيب المحمولة الرقيقة والخفيفة باستخدام هذه المعالجات القوية دون مشكلة نظرًا لحجم القالب المنخفض مقارنة بالسابق.

رغم اعتماد AMD على نفس دقة التصنيع 5 نانومتر كان حجم القالب أصغر، وعند المقارنة نجد أن المعالج القادم مع نوى Zen 4 بلغ 3.84 مليمتر مربع – حجم النوى + الذاكرة المخبأة من المستوى الثاني – وعند الاعتماد على نوى Zen 4c المحسنة بلغ 2.48 مليمتر مربع.

الجيد كذلك أن نوى Zen 4c تحتفظ بكفاءة التعليمات ذاتها لكل دورة (IPC)، مما يعادل أداء خيط واحد دون تغيير عند مقارنتها بنوى Zen 4 القياسية. كما أنها تحتفظ بمعمارية مجموعة التعليمات المتطابقة (ISA)، مما يضمن تحقيق نفس قدرات الأداء.

معالج Ryzen 5 7545U يتضمن الآن نواتين Zen 4 و 4 نوى Zen 4c، ليعمل المعالج بستة نوى مع 12 خيطا، ويتضمن ذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 6 ميجابايت وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 16 ميجابايت ويعمل بتردد يصل إلى 4.9 جيجاهرتز ومعدل استهلاك الطاقة يتراوح بين 15 و 30 واط.

ومعالج Ryzen 3 7440U يتضمن الآن نواة Zen 4 و 3 نوى Zen 4c، ليعمل المعالج بأربع نوى مع 8 خيطا، ويتضمن ذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 4 ميجابايت و ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 8 ميجابايت ويعمل بتردد يصل إلى 4.7 جيجاهرتز ومعدل استهلاك الطاقة يتراوح بين 15 و 30 واط.

يسلط الرسم البياني المذكور آنفًا – الخاص بشركة AMD – على منحنى التردد / الطاقة الذي يوضح أن معالج Ryzen 5 7545U يتمتع بأداء Ryzen 7540U ذاته عند معدل استهلاك 17.5 واطا في برنامج CineBench R23 MT.

بينما عند معدل استهلاك طاقة يصل إلى 10 واط، يكون أداء معالج Ryzen 5 7545U مع نوى Zen 4c أعلى، وتبدأ فوائد الأداء في التناقص مع زيادة معدل استهلاك الطاقة متجاوزًا 20 واطا. بالطبع، يشير هذا إلى عبء عمل محدد مع برنامج (CineBench R23 MT)، وقد تختلف النتائج مع أعباء العمل المختلفة، لكنها تعطينا نظرة عن فكرة الإنتقال من استخدام نوى Zen 4 إلى نوى Zen 4c.

لم تحدد الشركة المصنعة تاريخًا محددًا لإطلاق هذه المعالجات من سلسلة Ryzen 7000U ولم تقدم تفاصيل حول الحواسيب المحمولة التي ستتضمن هذه المعالجات الجديدة.