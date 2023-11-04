ناسا تطلق خدمة البث المباشر المجانية NASA Plus

أعلنت وكالة ناسا خدمة بث جديدة تسمى NASA Plus التي من المقرر في الأسبوع المقبل أن تصل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، ودون أي متطلبات اشتراك، ولن تضطر إلى مشاهدة الإعلانات.

وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يعد بوضع الكون في متناول يدك.

وتحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في شهر سبتمبر، حسبما قالت الوكالة في إعلانها الخدمة الجديدة.

وروج المقطع الدعائي الجديد للعروض الوثائقية والعروض الخاصة بأصول علوم الفضاء القادمة بصفتها مناسبة للعائلة.

ووفقًا لبيان صادر عن ناسا، فإن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى الخدمة عبر مشغلات البث، مثل Roku و Apple TV و Fire TV؛ وكذلك عبر متصفحات الويب لأجهزة الحواسيب المكتبية والأجهزة المحمولة.

ويدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة سابقًا، مثل مركزها باللغة الإسبانية NASA en Español، ومحتوى الأطفال، مثل سلسلة الرسوم المتحركة التي تدور حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، التي تستكشف كويكبات طروادة عبر كوكب المشتري.

وتعد خدمة البث بمنزلة المكان الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء، مثل “The Color of Space” الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا، والذي عرض في عام 2022 للمرة الأولى.

وقال مارك إيتكيند، المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، في شهر يوليو الماضي، عندما ذكرت خدمة NASA Plus للمرة الأولى: “نحن نضع الفضاء في متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا”.

وأضاف إيتكيند: “يساعد حضورنا الرقمي في سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف الوكالة للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية”.

وتخطط وكالة الفضاء لإدماج المزيد من مواقعها المنفصلة ومكتبات الوسائط المتعددة تدريجيًا في NASA Plus للحصول على تجربة مشاهدة مثيرة وتعليمية.

ويعني هذا توفر المحتوى من جميع المؤسسات البحثية التابعة للوكالة في مكان واحد، ولخص جيف سيتون، كبير مسؤولي المعلومات في ناسا، هدف الوكالة عبر القول: “تتمثل رؤيتنا في إلهام البشرية من خلال تجربة الويب الموحدة والعالمية”.