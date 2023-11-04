ميتا تعتزم التوقف عن فرض منشورات ثردز عبر فيسبوك

تطور شركة ميتا خيارًا جديدًا للخصوصية يتيح لمستخدمي ثردز إلغاء الاشتراك في نشر المنشورات في خلاصات فيسبوك وإنستاجرام، مما يعني تخلي الشركة عن أسلوب من أساليب تعزيز النمو الذي لا يحظى بشعبية بين المستخدمين.

ورصد مستشار التواصل الاجتماعي أليساندرو بالوزي الميزة غير الصادر بعد، وغالبًا ما يكشف بالوزي عن الإصدارات المبكرة من مزايا التواصل الاجتماعي قبل إطلاقها رسميًا.

ونشر بالوزي لقطات شاشة لخيار الخصوصية الجديد في ثردز الذي يقترح نشر المنشورات عبر تطبيقات أخرى. ويسمح لك الخيار الجديد بمنع التوصية بمنشوراتك عبر فيسبوك وإنستاجرام أو كليهما.

وتأتي هذه الميزة بعد أسبوع تقريبًا من اعتراف الشركة بأنها كانت تروج لمنشورات ثردز الخاصة بالمستخدمين في خلاصات فيسبوك في محاولة لتعزيز ثردز.

واستخدمت ميتا في الماضي طرقًا مماثلة للترويج لتطبيقاتها الأخرى، مع أن هذه الخطوة لم تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي ثردز، إذ إن العديد منهم غير نشطين عبر فيسبوك ويرون أن العروض الترويجية تعد تجاوزًا تطفليًا.

وتستخدم ميتا المشاركات الموصى بها بصفتها أداة للترويج لتطبيق ثردز وتنميته. وأشارت الشركة في الأسبوع الماضي إلى أنها تستمع إلى التعليقات، وذلك ردًا على شكاوى المستخدمين بشأن عدم القدرة على إلغاء الاشتراك.

والجدير بالذكر أنه يبدو كما لو أن ميتا لا تزال تنوي تمكين النشر المتعدد المنصات تلقائيًا بصفته إعدادًا افتراضيًا. وتقول شاشة إلغاء الاشتراك: “قد تُقترح منشوراتك عبر التطبيقات الأخرى حتى يتمكن الأشخاص من اكتشافك ومتابعتك إذا كان حسابك عامًا”.

ويأتي التراجع عن هذه الميزة في الوقت الذي كثفت فيه ميتا جهودها بشكل مطرد لتعزيز نمو ثردز. وقد شهد ثردز في الأسابيع الأخيرة نموًا مرة أخرى، ويضم حاليًا نحو 100 مليون مستخدم شهريًا.

وأشار مارك زوكربيرج سابقًا إلى أنه يرى طريقًا ليصبح التطبيق خدمة ميتا التالية لمليار مستخدم، مع أن الشركة تحتاج إلى الاعتماد بشدة على تطبيقاتها الأخرى لجذب اشتراكات جديدة من أجل الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأشخاص.

ويستمر التطبيق أيضًا في إضافة المزيد من المزايا باستمرار، ومنها استطلاعات الرأي والصور المتحركة وزر التعديل المجاني.