كينجستون تصنف أفضل مورد لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي DRAM في العالم

أعلنت شركة كينجستون (Kingston Technology) – المتخصصة عالميًا في منتجات الذاكرة والحلول التقنية – تصنيفها كأفضل مورد طرف ثالث لوحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في العالم لعام 2022.

يأتي هذا التصنيف الرسمي حسب عدد الإيرادات التي رُصدت في أحدث تقرير من مجموعة أبحاث Technavio، وتحتفظ كينجستون بمركزها الأول بنسبة حصة سوقية تبلغ 78.12% وعائدات تبلغ 13.5 مليار دولارٍ أمريكي. تشير TrendForce إلى أن مبيعات ذاكرة DRAM في عام 2022 شهدت انخفاضًا بنسبة 4.6% في المعدل السنوي في جميع أنحاء الصناعة.

في حين أن إيرادات كينجستون أظهرت انخفاضًا طفيفًا إلا أنها حافظت على مكانتها كشركة رائدة عالميًا للعام العشرين على التوالي. وفقًا للتقرير، استحوذت أكبر خمس شركات مصنعة لوحدات الذاكرة في العالم على 90% من إجمالي المبيعات في عام 2022، مع احتفاظ كينجستون بحصتها السوقية المهيمنة البالغة 78.12%.

تلقت توجهات شراء المستهلكين للمنتجات الإلكترونية ضربة بسبب ارتفاع التضخم، لكن تأثير العلامة التجارية القوية لشركة كينجستون إلى جانب سلسلة إمداد المنتجات الشاملة الخاصة بها حد من تراجعها، مما أبقاها في طليعة تصنيفات الحصة السوقية. نلاحظ أن شركة Ramaxel في المرتبة الثانية بنسبة حصة سوقية بلغت 3.78%، تليها شركة ADATA بنسبة 3.33%، وفي المرتبة الرابعة شركة POWEV بنسبة 2.88%.

وقالت كريستي إرنت، مديرة أعمال ذاكرة DRAM في شركة كينجستون: “تعكس نتائج TrendForce لعام 2022 التوسع المستمر للشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة عام آخر من التطلب التجاري. إن هذا الإنجاز لا يؤكد من جديد هيمنة كينجستون على السوق فحسب، بل يؤكد أيضًا مرونة الشركة وأهميتها في الصناعة، حيث نحافظ الآن بفخر على مكانتنا الأولى للعام العشرين على التوالي”.

في عام 2022، تلقى خط إنتاجها الحائز على جوائز من وحدات الذاكرة FURY Beast DDR5 و Renegade DDR5 تحديثا من خلال تقديم إصدار اللون الأبيض لتمنح المستخدمين اختيار اللون الذي يناسب أسلوبهم.