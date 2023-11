كل ما تريد معرفته عن الهاتف الذكي الجديد ZERO 30 من شركة Infinix

أطلقت شركة (Infinix) يوم الخميس الماضي الهاتف الذكي الجديد (ZERO 30) الذي يندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة، ويتمتع بميزات مبهرة من حيث الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو والصور، كما يأتي بتصميم كلاسيكي مبهر ويتوفّر للشراء بسعر مناسب للشباب من أصحاب الميزانية المحدودة.

يمتاز هاتف (ZERO 30) بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تصوير فيديو بدقة 2K، وشاشة أموليد منحنية وثلاثية الأبعاد تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزاً، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، فهكذا تلبّي ميزات الهاتف الجديد كافة احتياجات الشباب ليرتقوا بمهاراتهم التصويرية ويبتكروا مقاطع فيديو تعبّر عنهم بجودة سينمائية عالية.

ونذكر من مزايا الهاتف أيضاً الأداء القوي بفضل المعالج الثماني النوى المُصنع بتقنية 6 نانومتر، وذاكرة الوصول العشوائي الموسعة التي تأتي بسعة قدرها 16 جيجابايت.

وبهذه المناسبة، صرّح جاينغ هاي كسو، الرئيس الإقليمي لشركة Infinix، قائلاً: “ابتكرنا في شركة Infinix هاتف ZERO 30 تحت شعار (وثّق قصتك) لتشجيع الشباب على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة. وتمنح شركتنا الفرصة للمزيد من المستخدمين لتصوير مقاطع فيديو بدقة 2K، ومن ثم تساعدهم في التخلص من العوائق التقنية التي غالباً ما تعرقل تصوير مقاطع الفيديو العالية الجودة، وتمنع المستخدمين العاديين من مشاركة قصصهم”.

تتخطى شركة Infinix كلّ التوقعات مع هاتف ZERO 30، إذ تقدّم للشباب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تصوير مقاطع فيديو بدقة 2K، فتسمح لهم بابتكار مقاطع فيديو أكثر وضوحاً وتفصيلاً من الفيديو العالي الدقة القياسي.

وبهدف تحسين تجربة تصوير الفيديو أكثر، زودت الشركة هاتف ZERO 30 بتقنية التركيز البؤري التلقائي، التي تضمن أن تكون جميع عمليات إنتاج الفيديوهات سلسة وواضحة في مختلف الحالات، بالإضافة إلى الفلاش اليدوي المصغّر المزدوج (Dual Micro-slit Flash) الذي يتيح للمستخدمين توثيق أجمل اللحظات في مختلف ظروف الإضاءة، سواء في الليل أو النهار.

ومن أجل السماح للمستخدمين في التحكم بشغفهم الإبداعي، يمكن لصانعي المحتوى الشباب أيضاً الاستفادة من مختلف أوضاع الفيديو الفريدة للاستمتاع تماماً بتجربة التصوير. إذ يستطيع الشباب استخدام وضع الفيديو Movie Filter لابتكار محتوى فيديو بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 2.35:1 مع لمسة سينمائية أصيلة.

ويتيح وضع العرض المزدوج Dual View للمستخدمين التصوير من الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد، فيما يوفّر وضع Sky Remap القدرة على تعديل إعدادات الطقس وضبطها.

Available Now for SAR 799 Only | متوفر الآن بسعر 799 ريال سعودي فقط#0on1 #CaptureYourOwnStory pic.twitter.com/gBZQdf4E8r

— Infinix Saudi Arabia (@InfinixKSA) October 31, 2023