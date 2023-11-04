كل ما تريد معرفته عن الهاتف الذكي الجديد ZERO 30 من شركة Infinix

أطلقت شركة (Infinix) يوم الخميس الماضي الهاتف الذكي الجديد (ZERO 30) الذي يندرج تحت فئة الهواتف المتوسطة، ويتمتع بميزات مبهرة من حيث الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو والصور، كما يأتي بتصميم كلاسيكي مبهر ويتوفّر للشراء بسعر مناسب للشباب من أصحاب الميزانية المحدودة.

يمتاز هاتف (ZERO 30) بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تصوير فيديو بدقة 2K، وشاشة أموليد منحنية وثلاثية الأبعاد تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزاً، وكاميرا خلفية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، فهكذا تلبّي ميزات الهاتف الجديد كافة احتياجات الشباب ليرتقوا بمهاراتهم التصويرية ويبتكروا مقاطع فيديو تعبّر عنهم بجودة سينمائية عالية.

ونذكر من مزايا الهاتف أيضاً الأداء القوي بفضل المعالج الثماني النوى المُصنع بتقنية 6 نانومتر، وذاكرة الوصول العشوائي الموسعة التي تأتي بسعة قدرها 16 جيجابايت.

وبهذه المناسبة، صرّح جاينغ هاي كسو، الرئيس الإقليمي لشركة Infinix، قائلاً: “ابتكرنا في شركة Infinix هاتف ZERO 30 تحت شعار (وثّق قصتك) لتشجيع الشباب على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة. وتمنح شركتنا الفرصة للمزيد من المستخدمين لتصوير مقاطع فيديو بدقة 2K، ومن ثم تساعدهم في التخلص من العوائق التقنية التي غالباً ما تعرقل تصوير مقاطع الفيديو العالية الجودة، وتمنع المستخدمين العاديين من مشاركة قصصهم”.

كاميرا أمامية لتصوير مقاطع الفيديو بدقة 50 ميجابكسل:

تتخطى شركة Infinix كلّ التوقعات مع هاتف ZERO 30، إذ تقدّم للشباب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تصوير مقاطع فيديو بدقة 2K، فتسمح لهم بابتكار مقاطع فيديو أكثر وضوحاً وتفصيلاً من الفيديو العالي الدقة القياسي.

وبهدف تحسين تجربة تصوير الفيديو أكثر، زودت الشركة هاتف ZERO 30 بتقنية التركيز البؤري التلقائي، التي تضمن أن تكون جميع عمليات إنتاج الفيديوهات سلسة وواضحة في مختلف الحالات، بالإضافة إلى الفلاش اليدوي المصغّر المزدوج (Dual Micro-slit Flash) الذي يتيح للمستخدمين توثيق أجمل اللحظات في مختلف ظروف الإضاءة، سواء في الليل أو النهار.

ومن أجل السماح للمستخدمين في التحكم بشغفهم الإبداعي، يمكن لصانعي المحتوى الشباب أيضاً الاستفادة من مختلف أوضاع الفيديو الفريدة للاستمتاع تماماً بتجربة التصوير. إذ يستطيع الشباب استخدام وضع الفيديو Movie Filter لابتكار محتوى فيديو بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 2.35:1 مع لمسة سينمائية أصيلة.

ويتيح وضع العرض المزدوج Dual View للمستخدمين التصوير من الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد، فيما يوفّر وضع Sky Remap القدرة على تعديل إعدادات الطقس وضبطها.

Available Now for SAR 799 Only | متوفر الآن بسعر 799 ريال سعودي فقط#0on1 #CaptureYourOwnStory pic.twitter.com/gBZQdf4E8r — Infinix Saudi Arabia (@InfinixKSA) October 31, 2023

أمّا في ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي بالكاميرا الخلفية، فيمتاز هاتف ZERO 30 من شركة Infinix بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط صور زاهية في ظروف الإضاءة المنخفضة مع حساس بحجم 1/1.67 بوصة.

وتضمن تقنية التركيز البؤري التلقائي سرعة أعلى ودقة تركيز أكبر على الصورة مقارنةً بالحلول التقليدية، فيما تلتقط تكنولوجيا (Adaptive Pixel 9*1) ألواناً غنية وتفاصيل دقيقة لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف ظروف الإضاءة.

صور محسّنة مع شاشة أموليد المنحنية والثلاثية الأبعاد:

من ناحية التصميم، يعكس هاتف ZERO 30 من شركة Infinix الأناقة والدقة العالية. فيتمتّع بإطار رفيع بقياس 2.8 ملم فقط، وهذا ما يسهّل حمله باليد لتوفير تجربة بصرية تفاعلية سلسة.

ويأتي هاتف ZERO 30 مع شاشة منحنية مبهرة وإطار ذهبي بزاوية 60 درجة يضمن الراحة التامة عند حمله باليد، كما أن الشاشة محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla المقاوم للصدمات، إذ صُمّم الهاتف ليقدّم الأداء المتوقع في مختلف الظروف.

يمتاز هاتف Infinix ZERO 30 بشاشة أموليد بدقّة FHD مقاسها 6.78 بوصات، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزاً، وتمتاز بدقّة ألوان DCI-P3 بمعدل 10 بت، ونسبة تباين عالية بمعدّل 10000000:1، وتقنية التعتيم (PWM Dimming) العالية التردد بقدرة 1920 هرتز، ومستوى سطوع بقدرة 950 نيت كحدّ أقصى.

كما تدعم الشاشة وضع راحة العين الحائز على شهادة TÜV Rheinland لحماية عيون المستخدمين الذين يمضون فترة طويلة أمام شاشة الهاتف.

وعلى صعيد الأمان، يعمل هاتف Infinix ZERO 30 بتكنولوجيا (Safe & Fast)، فيمكن فتحه ببصمة اليد بسرعة 322 ميلي ثانية، مما يتيح للمستخدمين حماية بياناتهم بثقة وراحة مطلقة. وقد عُززت هذه الخاصية أيضاً عبر خوارزمية مكافحة التزييف وشهادة الأمان BCR 13 من جوجل.

أطلق العنان لإبداعك مع الأداء الفائق:

يعمل هاتف (Infinix ZERO 30) بمعالج (Helio G99) من شركة MediaTek، الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وتسمح هذه التقنية للمعالج بالحصول على المزيد من الترانزستورات لتوفير أداء فائق والحدّ من استهلاك الطاقة.

ويتيح ذلك للمستخدمين القيام بعدّة مهام، والتنقل بسلاسة في واجهة المستخدم، وتقديم أداء مميّز في ما يتعلّق بالمهام التي تتطلب معالجاً مكثفاً مثل تنقيح الفيديو والصور.

ويأتي هاتف (Infinix ZERO 30) مع بطارية كبيرة تدوم طويلاً بسعة 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم خاصية الشحن الفائق بقدرة 45 واطًا، مما يتيح للمستخدمين شحن الهاتف إلى نسبة 75% في غضون 30 دقيقة فقط.

وبالنسبة إلى ذاكرة التخزين؛ فيُوفّر هاتف Infinix ZERO 30 تجربة تلّبي احتياجات تصوير مقاطع الفيديو العالية الجودة، إذ يتمتع بذاكرة وصول عشوائي موسعة بسعة قدرها 16 جيجابايت، خيار واحد من سعة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 256 جيجابايت.

مزايا إضافية:

يمتاز هاتف Infinix ZERO 30 بنظام الصوت المزدوج بصيغة أنظمة المسرح الرقمي DTS وصيغة الصوت العالية الدقة Hi-Res، فيمنح المستخدمين تجربة صوتية غامرة ونقية، بالإضافة إلى نظام الصوت المعدّل من JBL لضمان أداء الصوت المثالي عند كلّ استخدام.

وتعمل تقنية اتصال المجال القريب المتكاملة والمتعددة الوظائف على تسهيل الحياة باعتبارها وسيلة رقمية للدفع توفّر عمليات شراء بسيطة وفورية في المتاجر، والمقاهي، والمطاعم، ووسائل النقل العام.

هاتف (Infinix ZERO 30)؛ الأسعار والتوفّر:

طرحت شركة Infinix هاتف ZERO 30 في السوق السعودي بسعر 799 ريالاً سعودياً، ويتوفر بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الذهبي (Sunset Gold)، والأخضر (Misty Green)، والأبيض اللؤلؤي (Pearly White).