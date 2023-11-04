كانون تكشف عن 3 عدسات جديدة من نوع RF لهواة ومحترفي التصوير

كشفت شركة (كانون) Canon عن ثلاث عدسات جديدة من نوع RF الرائدة في قطاع التصوير، ومحولين جديدين للتكبير والتصغير، لتوفير العديد من المزايا التي تعزز الإمكانات الإبداعية لمنشئي المحتوى على اختلاف مستوياتهم.

العدسة الهجينة (المختلطة) الاستثنائية مع محولين اختياريين:

تشكّل عدسة (RF 24-105mm F2.8L IS USM Z) علامةً فارقةً في تكنولوجيا العدسات لطالما انتظرها العديد من المصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو على حدٍ سواء. تحظى هذه العدسة الشاملة بمزايا متعددة؛ منها: سمات عدسات البث المباشر، والعدسات السينمائية، وعدسات RF القياسية، لتجسد بذلك مفهوم العدسة المتعدد الاستخدامات؛ فضلاً عن كونها أول عدسة تكبير من نوع RF تجمع بين الحدقة / الفتحة ووظيفة السيرفو عبر محولات التكبير/التصغير الاختيارية.

صُممت هذه العدسة لتلبية الطلب المتزايد في عالم المبدعين المحترفين على اللقطات الهجينة التي تجمع محتوى الصور والفيديو.

وتتناسب هذه العدسة المناسبة بشكل مثالي مع مهام تصوير النشرات الإخبارية، والأفلام الوثائقية، وفعاليات الشركات، وحفلات الزفاف، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجمع عدسة (RF 24-105mm F2.8L IS USM Z) بين سهولة الاستخدام ومدى التقريب الذي توفره عدسة (RF 24-105mm F4L IS USM) مع القدرة الإبداعية، وإمكانات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومن ثم لم يعد هناك حاجة إلى الاختيار بين هاتين الميزتين عند محاولة التقاط اللحظة المثالية.

وتتميز العدسة أيضاً بما يصل إلى 5.5 عمليات توقف لتثبيت الصورة بصرياً للحصول على جودة لا مثيل لها (ما يصل إلى 8 عمليات توقف للصور عند استخدام مثبت الصور الداخلي)، مما يوفر ثباتاً فائقاً للأفلام التي تُصور باليد وجودة عالية للصور عند التقاطها أثناء الحركة مثل: حفلات الزفاف أو المناسبات.

وتوفر الحلقة البؤرية ذات التحكم السلس (للفيديو) تحكماً دقيقاً في الوضعيات المتغيرة – وكلها مقترنة بحدقة 11-base للحصول على تأثير بوكيه جميل.

تعمل هذه العدسة الجديدة على سد الفجوة في سوق العدسات الهجينة، مما يوفر للمصورين المحترفين الجودة التي يبحثون عنها عبر المحتوى الثابت ومحتوى الفيديو.

المزايا الرئيسية لعدسة RF 24-105mm F2.8L IS USM Z:

جودة صورة ممتازة، ووقاية عالية من العوامل الجوية، مما يوفر متانة عالية، بالإضافة إلى صور واضحة عالية التباين بفضل أربع عدسات UD لتصحيح الانحراف اللوني.

إمكانية الحصول على التركيز البؤري الإلكتروني الاحترافي، وخفض تغيّر التركيز البؤري للحفاظ على مجال رؤية ثابت عند تصوير الأفلام.

عملية تكبير داخلية مما يعني أن طول ماسورة العدسة ثابت، وذلك أفضل أثناء عمليات التجهيز كما أنها مقاومة لتغيرات الطقس وتتمتع بتشغيل أكثر سلاسة.

تشغيل سلس للحدقة مع 32 خطوة بين الوقفات (بدون نقرات)، ومفتاح تحرير القفل للوضع “التلقائي”.

يمكن الارتقاء بمزايا عدسة RF 24-105mm F2.8L IS USM Z إلى أبعد من ذلك باستخدام محولات التكبير / التصغير الكهربائية التي أطلقتها الشركة حديثاً، مما يوفر مرونة أكبر لصانعي الأفلام. وتسمح محولات التكبير / التصغير المتينة بتشغيل مزايا التكبير / التصغير بسلاسة والتحكم عن بعد عبر تطبيق نظام التصوير Camera Connect من كانون أو EOS Utility.

علاوةً على ذلك، يشتمل محول (Power Zoom PZ-E2B) على موصل عن بعد للتكبير/التصغير/التركيز البؤري ذو 20 سناً يسمح بإرفاق متطلبات التكبير/التصغير/التركيز المتوافقة ضمن الاستوديو أو بيئات الإنتاج الواسعة النطاق، كما أنها متوافقة مع مقبض سيرفو القابل للفصل الاختياري ZSG-C10 من كانون.

المزايا الرئيسية لمحولات Power Zoom PZ-E2 وPZ-E2B:

قبضة مريحة للاستخدام السهل عند تركيبها على العدسة.

مزود طاقة خارجي USB-C اختياري للتصوير على مدى واسع والتكبير بشكل أسرع.

أزرار متعددة للتكبير السلس عن بُعد.

قرص التكبير السريع للتحكم في أداء التكبير.

يحتوي محول Power Zoom PZ-E2B على موصل عن بُعد مكون من 20 سناً متوافق مع قبضة ومتطلبات التكبير / التصغير البؤري من كانون، بالإضافة إلى التحكم عن بُعد عبر شبكة IP لتطبيق وضعية استخدام عدة كاميرات مع كاميرات متوافقة تدعم بروتوكول XC من كانون.

عدسة التكبير / التصغير ذات الزاوية الفائقة الاتساع وخفيفة الوزن:

صممت شركة كانون (RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM) العدسة الثورية في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بزاوية واسعة جداً، لكاميرات نظام APS-C EOS R حيث توفر نطاقاً بؤرياً يبلغ 10-18 مم، مما يجعلها مثاليةً لعشاق السفر والمناظر الطبيعية ومشاهد المدينة ومدونات الفيديو.

توفر هذه العدسة ثباتاً رائعاً للصورة، إذ تتيح ما يصل إلى 4 عمليات توقف لتثبيت الصورة بصرياً، وما يصل إلى 6 عمليات توقف عند استخدام مثبت الصور الداخلي، مما يمنح ملتقطي الصور الثابتة ومصوري مقاطع الفيديو قدرة أفضل على التصوير باليد بكلّ ثقة ودون اهتزاز حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتحقق العدسة أداءً عالياً عند إدماجها مع مثبت الصور الرقمي للأفلام (Movie Digital IS)، وتشكل بذلك الخيار المثالي لمنشئي المحتوى الذين يصوررون باليد ويرغبون بزوايا تصوير أوسع وملائمة أكثر لإطار العدسة.

تزن هذه العدسة الصغيرة 150 جراماً فقط، وتشكّل بذلك الرفيق المثالي للرحلات. وهي تغمر حياة منشئي المحتوى بالراحة والسعادة كونها تزيح الكثير من الضغط عن كاهلهم نظراً لجودتها وكفاءتها في الصور الثابتة ومحتوى الفيديو، وهي مثالية لالتقاط لحظات مذهلة بزاوية واسعة جداً دون عناء.

المزايا الرئيسية لعدسة RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM:

تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن.

مثالية للسفر والمناظر الطبيعية ومدونات الفيديو.

4 عمليات توقف لتثبيت الصورة بصرياً وما يصل إلى 6 عمليات توقف عند استخدام مثبت الصور الداخلي

توافق رائع مع الكاميرات المزودة بمستشعر APS-C مثل EOS R10 وEOS R50 وEOS R7

جودة صورة فائقة ومرونة مثالية

عدسة التكبير / التصغير الطولية المقربة لأوسع مدى:

تُعد (RF 200-800mm F6.3-9 IS USM) عدسة تكبير / تصغير وتقريب فائقة كاملة الإطار، اُبتكرت لتشكل ثورةً في عالم التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية والرياضة. ومع أقصى طول بؤري للتقريب يصل إلى 800 مم مقارنة بحد أقصى يبلغ 600 مم من العدسات الأخرى الموجودة حالياً في السوق، فإنها تعتبر عدسة التكبير / التصغير المقربة الأطول وصولاً لحامل RF.

صُممت هذه العدسة لتتحمل الظروف الصعبة بفضل موانع تسرب الماء والغبار، مما يضمن حصول المصورين على صورٍ مذهلة في أي بيئة وبمزايا استثنائية متنوعة.

وللراغبين في تطوير مهاراتهم بالتصوير الفوتوغرافي والارتقاء إلى قمّة الاحترافية، تشكّل (RF 200-800mm F6.3-9 IS USM) العدسة المناسبة لالتقاط اللحظة المثالية من أيّ زاوية؛ حيث يساعد ثبات الصورة بمقدار 5.5 عمليات توقف (ما يصل إلى 7.5 عمليات توقف مع كاميرات EOS R التي تتميز بمثبت الصور الداخلي) والتركيز التلقائي السريع والنطاق البؤري والبنية البصرية على توفير صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، بينما تتيح تقنية التكبير القدرة على التقاط أصغر الأشياء. وبذلك تشكل هذه العدسة الخيار المثالي للشغوفين الذين يرغبون في تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي في الحياة البرية والرياضة، والتقاط ما لم يتمّ التقاطه سابقاً.

المزايا الرئيسية لعدسة RF 200-800mm F6.3-9 IS USM: