سامسونج تخطط لزيادة أسعار ذاكرة NAND بنسبة 20%

يبدو أن أقراص SSD ستشهد في المرحلة المقبلة ارتفاعا في أسعارها، على الرغم من بقاء أسعار الأقراص ضمن الحدود الطبيعية منذ بداية السنة، لكن في آخر شهرين بدأنا نرصد ارتفاعا بالأسعار.

قبل فترة قررت جميع الشركات المصنعة الكبرى باستثناء YMTC خفض إنتاج رقاقات NAND لمحاولة رفع الأسعار، ولكن حتى الآن لا شيء تغير. لكن التقرير الصادر من صحيفة يونايتد ديلي نيوز التايوانية التي تداولتها مجموعة أبحاث TrendForce تؤكد أن شركة سامسونج تستعد لاتخاذ قرار رفع أسعار ذاكرة NAND بنسبة تصل إلى 20% لكل ربع سنوي حتى منتصف عام 2024.

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل أشار التقرير كذلك إلى أن سامسونج رفعت أسعار ذاكرة NAND بالفعل لهذا الربع بنسبة تتراوح بين 10% و 20% لينعكس على ارتفاع أسعار أقراص SSD في الأسواق، ووفقًا لمتابعة TrendForce تبين أن زيادة أسعار أقراص SSD تتراوح بين 5% و 10%.

لن ينتهي الأمر عند هذا الحد، مجموعة أبحاث TrendForce تتوقع كذلك زيادة أسعار أقراص SSD بنسبة تتراوح بين 8% و 13% قبل نهاية العام الحالي، وإن استمر ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول والثاني لعام 2024 ، فهذا يعني ارتفاع أسعار الأقراص حتما بنسبة قد تتراوح بين 30% و 40%.

يتوقع كذلك أن تتجه الشركات الأخرى إلى اتخاذ قرار برفع أسعار ذاكرة NAND مما يعني أن ارتفاع الأسعار سيصبح حتمياً على كامل سوق أقراص SSD.

ارتفاع أسعار رقاقات ذاكرة NAND قد يستمر كذلك حتى الربع الثالث والرابع من عام 2024، لأن وضع السوق غير مستقر كما يبدو ، وهذا سيجعل الشركات المصنعة تستغل الفرصة في فرض كلمتها على السوق.

إن كنت تفكر في شراء أقراص SSD، فيبدو أن هذا الوقت هو الوقت الأمثل لفعل ذلك لأن أسعار الأقراص على وشك أن تتصاعد على نحو جنوني في الفترة القادمة.