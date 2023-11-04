تقرير: سوق منتجات Mini LED سينمو بنسبة 23.9%

كشف أحدث تقرير صدر من مجموعة أبحاث TrendForce عن حركة سوق شاشات Mini LED BLU الجديدة لعام 2024.

بسبب انخفاض الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، من المتوقع أن تنخفض شحنات منتجات Mini LED إلى 13.337 مليون قطعة في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش السوق في عام 2024، حيث تقدر أن تصل عدد الشحنات إلى 13.792 مليون قطعة، ومن المتوقع أيضًا أن يستمر توجه النمو حتى عام 2027.

كما يتوقع التقرير بحلول عام 2027 يمكن أن تصل الشحنات إلى 31.453 مليون قطعة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 23.9% من عام 2023 إلى عام 2027.

وفي قطاع أجهزة التلفاز، وعلى الرغم من الزيادة القوية في أسعار شاشات LCD واستمرار ارتفاع تكاليف الاستهلاك لمنتجات OLED، إلا أن أسعار مكونات Mini LED تتجه نحو الانخفاض. الآن، وبصرف النظر عن إضاءة Mini LED ذات الحجم الصغير نسبيًا والتي لا تزال في مرحلة مبكرة والتي تعتمد على الزجاج، فإن تكاليف العديد من شاشات Mini LED الأخرى أقل من تلك الموجودة في شاشات OLED البيضاء و QD OLED.

لهذا، تؤكد مجموعة أبحاث TrendForce أن إضاءة Mini LED تبقى الحل الأمثل والأكثر فعالية. في هذا السياق، فإن التوقعات الخاصة بأجهزة تلفاز Mini LED تبدو إيجابية، مع توقع نمو مستمر في أعداد الشحنات. ومن المتوقع أن تصل الشحنات إلى 6.21 مليون قطعة بحلول عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة تبلغ 53.5% سنوياً. و بالمضي قدمًا حتى عام 2027، من المتوقع أن تصل أعداد الشحنات إلى 24.4 مليون قطعة، لتستحوذ على ما يقرب من 12.1% من سوق أجهزة التلفاز الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع من 2023 إلى 2027 حوالي 56.7%.

أما تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تُقدر شحنات شاشات Mini LED بما يصل إلى 296,000 ألف قطعة في عام 2023. ونظرًا إلى المجموعة المتنوعة من عوامل الشكل المتاحة للشاشات، بما في ذلك COB و POB، فإن معدل التكلفة الإجمالي يعتبر أكثر قبولا. بعد التشبع التدريجي لسوق شاشات OLED واستمرار انخفاض تكاليف شاشات Mini LED، من المتوقع أن تدخل شاشات Mini LED مرحلة نمو بين عامي 2026 و 2027، مع توقع زيادة كبيرة في اختراق السوق بحلول عام 2027، تقدر بحوالي 3.1%.

من المتوقع كذلك أن ينخفض معدل شحن أجهزة الحواسيب المحمولة Mini LED بنسبة 39% تقريبًا سنويا. وفي الوقت نفسه، مع توقع إيقاف جهاز iPad Pro بحجم 12.9 بوصة في عام 2024، فمن المتوقع أن ينخفض حجم شحن الأجهزة اللوحية Mini LED بنحو 15.6% سنويا، مما يجعل الانخفاض محصورا فقط بهذين الجهازين.

بالنسبة لسوق السيارات، على الرغم من تباطؤ التضخم في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2023، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا، لذا يحفز صانعو السيارات الطلب من خلال تخفيض الأسعار، مما يؤدي وعن غير قصد إلى حرب أسعار عبر سوق السيارات بأكمله. ومع ذلك، فإن اعتماد Mini LED في شاشات السيارات يتوسع تدريجيًا. مع تطور مقصورات القيادة الذكية، هناك توجه نحو ترقية أعلى للشاشات داخل السيارة.

وتكشف تحقيقات مجموعة أبحاث TrendForce أن شركات صناعة السيارات، بما في ذلك BMW، و Mercedes-Benz، و Volvo، و NIO، و Roewe، و Li Auto تدخل بنشاط سوق شاشات Mini LED للسيارات، مما يمنحها زخما إضافيا في هذا السوق.