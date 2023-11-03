أوبو تكشف رسميًا عن هاتف Oppo A2 .. عاجل

كشفت شركة أوبو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A2 الذي يأتي بمواصفات مقبولة ويشبه إلى حد بعيد هاتف Oppo A79 الذي أطلقته الشركة حديثًا في الهند.

ويحمل هاتف أوبو الجديد شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع IPS LCD بدقة تبلغ +FHD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وتحتوي الشاشة على ثقب لكاميرا السيلفي الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A2 بمعالج ميدياتيك Dimensity 6020 مع ذاكرة عشوائية كبيرة حجمها 12 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بإضافة 12 جيجابايت أخرى كذاكرة افتراضية، كما يتوفر الهاتف بسعتي تخزين قدرهما 256 و 512 جيجابايت.

ويأتي هاتف أوبو بكاميراتين خلفيتين؛ واحدة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وأخرى واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وتزعم أوبو أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين الصور.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع قدرته 33 واطًا، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة ColorOS 13.1.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأسود والأرجواني والأخضر، مع تصميم مقاوم للأتربة ورذاذ الماء بمعيار IP54، وتزعم أوبو أن التصميم على درجة عالية من المتانة، ويزن نحو 193 جرامًا، مع سُمك قدره 8 ميليمترات.

وتطرح أوبو هاتف Oppo A2 بسعر يبدأ من نحو 230 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغ قدرها 256 جيجابايت، وزهاء 250 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغ قدرها 512 جيجابايت.

وتبدأ الشركة إتاحة الهاتف للشراء في الأسواق الصينية يوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دون إشارة إلى موعد توفره في الأسواق العالمية.