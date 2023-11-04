تتوفّر أفضل الأقفال الذكية في عام 2023 من العلامات التجارية الشهيرة مثل: Yale و Wyze و August و Schlage، وتحتوي هذه الأقفال على الكثير من المزايا القوية مثل: القدرة على التحقُّق من حال القفل من بُعد، وإمكانية إعداد كلمات مرور مؤقتة للضيوف، وغير ذلك.

ولكن اختيار القفل الذكي المناسب ليس سهلًا، فليست كل الأقفال الذكية جيدة، وبعضها لا توفر جميع المزايا التي تبحث عنها. ولمساعدتك في اختيار القفل الذكي المناسب لك، سنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل الأقفال الذكية في عام 2023:

1- القفل الذكي August Wi-Fi Smart Lock:

يتصل القفل الذكي August Wi-Fi Smart Lock بشبكة الواي فاي المنزلية مباشرة دون الحاجة إلى وجود أجهزة إضافية. ويمتاز بأنه سهل التركيب والإعداد، وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، ويأتي بتصميم جميل ويتوفّر بلونين، وهما: الفضي والأسود غير اللامع.

يمكنك التحكم في قفل August Wi-Fi Smart Lock من بُعد باستخدام التطبيق الخاص به، ويدعم هذا القفل الذكي المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa و(مساعد جوجل) Google Assistant والمساعد الصوتي (سيري) Siri من آبل.

يحتوي هذا القفل أيضًا على بعض المزايا المتقدمة، مثل: مزية المفاتيح الافتراضية (virtual keys) التي تعمل وفقًا لجدول زمني محدد سابقًا، ومزية (القفل أو الفتح التلقائي) automatic lock/unlock التي تعمل على فتح باب المنزل تلقائيًا عند اقترابك منه، وقفله عند مغادرة المنزل.

يُباع قفل August Wi-Fi Smart Lock بسعر قدره 200 دولار.

2- القفل الذكي Level Lock Touch:

يُعدّ Level Lock Touch من الأقفال الذكية التي تدعم تطبيق (HomeKit) من آبل. ويتميز هذا القفل بتصميمه غير التقليدي مقارنةً بالأقفال الذكية الأخرى، فلا يحتوي على لوحات مفاتيح ضخمة، بل يبدو Level Lock Touch كأنه قفل عادي، إذ يأتي بتصميم مشابه لتصميم القفل التقليدي، ولكن يمكنك استخدامه بالنقر فوق ثقب المفتاح أو استخدام بطاقات المفاتيح المضمنة والمجهزة بتقنية الاتصال القريب المدى (NFC) لفتح الباب أو إغلاقه.

وبمجرد اتصال القفل بتطبيق HomeKit، يمكنك أن تطلب من المساعد الصوتي سيري في هاتف آيفون أو مكبر الصوت الذكي HomePod فتح باب المنزل.

يُباع قفل Level Lock Touch بسعر قدره 210 دولارات.

3- القفل الذكي Lockly Vision Elite:

يدعم القفل الذكي Lockly Vision Elite عدّة طرق لفتح باب المنزل، إذ يمكنك استخدام بصمة الإصبع أو رمز PIN أو استخدام التطبيق الخاص بالقفل.

ويمكن للضيوف الذين يخططون للإقامة في منزلك الحصول على رموز مرور مؤقتة يمكنهم إدخالها في لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس عند وصولهم، ويمكن أيضًا تفعيل تلك الرموز للاستخدام في أوقات محددة فقط. كما يمكنك تتبع جميع استخدامات قفل Lockly Vision Elite في التطبيق الخاص بالقفل.

يمتاز قفل Lockly Vision Elite أيضًا بوجود كاميرا مدمجة لتصوير الفيديو، تسمح لك بمشاهدة أي شخص يقترب من باب منزلك.

يُباع قفل Lockly Vision Elite بسعر قدره 500 دولار.

4- القفل الذكي Wyze:

يمتاز قفل Wyze بأنه سهل التركيب والاستخدام، ويَتوفّر معه تطبيق خاص يمكنك استخدامه لفتح باب المنزل أو قفله من بُعد من أي مكان تكون فيه.

ولكن إذا كنت لا تُفضل إخراج هاتفك واستخدام التطبيق في كل مرة تريد فيها فتح الباب أو إغلاقه يمكنك تفعيل مزية (الفتح والإغلاق التلقائي) Auto Lock/Unlock. وبمجرد تفعيلها، يستشعر Wyze اقتراب هاتفك من الباب، ويفتحه تلقائيًا، ثم يقفله بمجرد دخولك إلى المنزل.

يتوافق Wyze مع مساعد جوجل الصوتي وأليكسا، مما يعني أنه يمكنك قفل باب منزلك وفتحه باستخدام الأوامر الصوتية.

يُباع قفل Wyze بسعر قدره 110 دولارات.

5- القفل الذكي Level Lock:

يأتي Level Lock بتصميم بسيط مُشابه للأقفال التقليدية، ويتميز بحجمه الصغير، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الفضي، والأسود، والنحاسي، والرمادي.

يدعم Level Lock مزية الفتح التلقائي، ومفاتيح المرور المؤقتة للسماح للضيوف بفتح القفل والدخول إلى منزلك في أوقات محددة، ومزية القفل التلقائي لإغلاق الباب إذا نسيت إغلاقه بعد خروجك من المنزل.

يُباع Level Lock بسعر قدره 212 دولارًا.