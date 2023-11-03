متصفح جوجل كروم يوقف دعم نظام أندرويد 7 نوجا .. عاجل

أعلنت شركة جوجل إيقاف دعم متصفحها الشهير كروم نظام أندرويد نوجا Nougat بإصداريه 7.0 و 7.1.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بدايةً من الإصدار الذي يحمل رقم 120 من المتصفح الذي طرحته الشركة حديثًا بنسخة تجريبية استعدادًا لإطلاقه لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري.

ويعتبر متصفح جوجل كروم المتصفح الأوسع انتشارًا في كافة الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إذ يأتي مثبتًا فيها على نحو افتراضي،

وكانت جوجل قد أطلقت نظام أندرويد 7 نوجا Nougat عام 2016، بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الأولى لهواتف بكسل التابعة لها، وهو الأمر الذي مثّل نقطة تحول في تاريخ الشركة التي باتت تقدم للمستخدمين أجهزة وأنظمة تشغيل معًا.

ويمثل حاليًا نظام أندرويد نوجا بإصداريه 7.0 و 7.1 نحو 2.6% من إجمالي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، في حين يعتبر أندرويد 13 حاليًا النظام الأكثر انتشارًا بنسبة تزيد على 22%.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل كانت قد أسقطت دعم متصفح كروم نظام أندرويد 6 نهاية العام الماضي مع إصدار 107 من المتصفح.

وخلافًا لإسقاط الدعم عن نظام أندرويد نوجا، يأتي متصفح جوجل كروم بإصداره الجديد الذي يحمل رقم 120 بالعديد من التغييرات الأخرى في نظام أندرويد خيارات جديدة لإعدادات الشفافية وبدء تعطيل ملفات تعريف الارتباط للأطراف الخارجية للحد من تتبع المستخدمين، وتعديل تصميم صفحة التبويب الجديد، وغيرها.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة القديمة العاملة بنظام التشغيل أندرويد نوجا اللجوء إلى استخدام متصفحات بديلة لمتصفح كروم، مثل متصفح موزيلا فايرفوكس الذي ما زال يدعم أنظمة أندرويد القديمة حتى أندرويد 5.