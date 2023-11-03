لوحة مفاتيح Gboard تحصل على أداة تعرّف النصوص

تعمل جوجل على إضافة أداة جديدة في لوحة المفاتيح الافتراضية في نظام أندرويد “جي بورد Gboard” تتيح للمستخدمين إجراء مسح للنصوص باستخدام تقنية تعرّف الحروف بصريًا، التي يُطلق عليها اختصارًا OCR.

وستكون أداة مسح النصوص مدمجة في لوحة مفاتيح Gboard بجانب مجموعة الأدوات الأخرى الموجودة بالفعل، وهي تطلب أولًا منحها الإذن للوصول إلى الكاميرا، ثم التقاط صورة للنص المُراد تعرّفه.

وبعد التقاط الصورة سوف تظهر النصوص داخلها مُظللة، وعند الضغط على أي نص مُظلل يظهر خيار “إدراج Insert” لإضافة النص في الموضع المُراد مع إمكانية تكرار الأمر.

وتشبه أداة مسح النصوص في لوحة Gboard تطبيق عدسة جوجل Google Lens، إلا أنها أبسط وأسرع وأكثر ارتباطًا بمهام كتابة النصوص وتعديلها عبر لوحة المفاتيح.

وتعمل أداة مسح النصوص في المساحة المخصصة للوحة المفاتيح، وليس كامل الشاشة، كما تعمل تقنية تعرّف النصوص بكفاءة عالية لا تختلف عن باقي منتجات جوجل الأخرى.

وتوفر الميزة الجديدة الكثير من الوقت على المستخدمين لتحويل النصوص في العالم الحقيقي أو الصور إلى نسخة رقمية قابلة للتعديل بسرعة، دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا.

وتعمل جوجل أيضًا على إضافة مزايا جديدة في اللوحة مثل ميزة التدقيق اللغوي المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ميزة توليد النصوص.

وتتوفر المزايا الجديدة التي تختبرها جوجل في النسخة التجريبية من لوحة مفاتيح Gboard، ومن المتوقع توفرها لكافة المستخدمين عبر التحديثات القادمة لها.