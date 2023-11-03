جوجل ترفع أسعار اشتراكات يوتيوب بريميوم في المزيد من الدول

قررت شركة جوجل رفع أسعار اشتراكات يوتيوب بريميوم YouTube Premium في عدة دول حول العالم بعد أن اتخذت إجراءً مماثلًا في الولايات المتحدة قبل عدة أشهر.

وبدايةً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سوف تشهد اشتراكات يوتيوب بريميوم زيادةً في أسعارها في كلٍ من الأرجنتين وأستراليا والنمسا وتشيلي وألمانيا وبولندا وتركيا.

وتشمل تلك الزيادات أسعار الاشتراكات الفردية والعائلية بالإضافة إلى اشتراكات الطلاب في يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك، وسوف تنطبق تلك الزيادة على كافة المشتركين الجدد، في حين سيستمر المشتركون الحاليون في دفع الاشتراكات بأسعارها المعتادة لحين زيادة الأسعار في غضون 3 أشهر.

وقالت جوجل في رسالة بريد إلكتروني للمشتركين إن قرار رفع الاشتراكات لم يكن سهلًا، لكنه يسمح لها بتحسين الخدمة ودعم المبدعين وصنّاع المحتوى في يوتيوب.

وفي الوقت نفسه، تعمل يوتيوب على تشديد القيود على أدوات منع الإعلانات في كافة دول العالم، وهي أدوات يعتمد عليها ملايين المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب بدون إعلانات.

ومن المتوقع أن ترفع جوجل الأسعار في المزيد من الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية على نحو تدريجي خلال الأشهر المقبلة، حيث تختلف نسبة الزيادة من دولة لأخرى.

ويتيح الاشتراك في يوتيوب بريميوم مشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات، والاستماع إليها صوتيًا عند الحاجة، وتحميل مقاطع الفيديو بجودة عالية لمشاهدتها بدون الاتصال بالإنترنت، والبث بجودة تصل إلى 1080 بكسل، واختبار المزايا الجديدة قبل بقية المستخدمين.