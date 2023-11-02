هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن بدء التسجيل في برامج تدريبية في مجال الفضاء

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم بدء التسجيل في عدد من البرامج التدريبية في مجال الفضاء، التي ستقام في مدينة الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى إتاحة الحضور افتراضيًا، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي 2023.

وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال، واستكشاف الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الاستفادة من مختلف الخبرات العالمية.

وأوضحت الهيئة أن البرامج التدريبية التي ستمتد من يومين إلى ثلاثة أيام، ستتناول نظرة عامة عن قطاع الفضاء والفرص المتاحة فيه، وأبرز العلوم والتقنيات المستخدمة، إلى جانب إدارة العمليات الفضائية، مشيرةً إلى أنها تستهدف المهنيين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير فما فوق، والعاملين والمهتمين في قطاع الفضاء.

كما بيّنت الهيئة ضرورة استيفاء عدد من المعايير للقبول في البرامج التدريبية، ومنها؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، إضافة إلى استكمال متطلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى أن البرامج التدريبية ستمكّن المشاركين من تبادل المعارف والخبرات مع كفاءات عالمية في مجال الفضاء والقطاعات المرتبطة به، والحصول على شهادة معتمدة من الهيئة عند إكمال البرنامج.

ويأتي ذلك ضمن مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها العالمية في مجال الفضاء وعلومه من خلال عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تأهيل وتطوير القدرات الوطنية للإسهام في صناعة مستقبل واعد لقطاع الفضاء في المملكة.

شروط التسجيل في البرامج التدريبية في مجال الفضاء:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

إجادة اللغة الإنجليزية (كتابةً وتحدثًا).

استكمال طلب التسجيل على البرامج التدريبية.

القدرة على المشاركة في الوقت والمكان المحدد للبرامج التدريبية.

مزايا المشاركة في البرامج التدريبية في مجال الفضاء:

التدريب على يد خبراء عالميين مرموقين من المملكة والعالم.

التواصل مع المختصين والمهنيين من قطاع الفضاء ومختلف المجالات المرتبطة به.

الحصول على شهادة حضور.

وتدعو الهيئة المهتمين والمتخصصين إلى التسجيل في البرامج التدريبية لشهري نوفمبر وديسمبر، حيث يبدأ التسجيل من 2 وحتى 11 نوفمبر 2023م، وذلك عبر هذا الرابط.