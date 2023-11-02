أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة “تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي”، وذلك من خلال دورها في تنظيم منصات المحتوى الرقمي، وضمن مبادرات البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته (IGNITE).

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تهدف إلى توفير البيئة التنظيمية لنمو سوق منصات المحتوى الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب للسوق 20% حتى عام 2030م، وتحفيز الاستثمارات في السوق وتعزيز المنافسة، إضافة إلى ضمان الشفافية وعدم التمييز فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد والمتطلبات لمقدمي الخدمة.

ولفتت الهيئة إلى أن الوثيقة ستساهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي في المملكة، التي ستسهم بدورها في جذب الاستثمارات النوعية الأخرى وتحقيق مستهدفات برنامج(​ IGNITE).

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تصدر وثيقة تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي، ضمن مبادرات البرنامج التنفيذي لمشروع تنظيم المحتوى الرقمي ومنصاته #IGNITE. للمزيد:https://t.co/qbtZBRfbam pic.twitter.com/svuA1j1Zbb — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) November 2, 2023

أهداف الوثيقة:

تهدف التنظيمات إلى تنظيم منصات المحتوى الرقمي لضمان ما يلي:

توفير البيئة التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التنمية لتطوير منصات المحتوى الرقمي في المملكة.

إيجاد توحيد تنظيمي لتنظيم منصات المحتوى الرقمي في المملكة وتسهيل تنفيذ اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالمحتوى الرقمي الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

ضمان الشفافية والوضوح والموضوعية والإنصاف وعدم التمييز فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد والمتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية لمقدمي الخدمة.

تحفيز الاستثمارات في السوق.

تعزيز المنافسة.

الأثر المتوقع:

نمو سوق المحتوى الرقمي في المملكة العربية السعودية بمعدل مركب يتجاوز 20% حتى عام 2030م.

أبرز ما تضمنته الوثيقة:

تصنيف خدمات منصات المحتوى الرقمي.

الأدوات التنظيمية والتزامات مقدمي الخدمات.

الأحكام العامة لتقديم الخدمات.

متطلبات الحصول على الأدوات التنظيمية.

وتحث هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مقدمي خدمات منصات المحتوى الرقمي على الاطلاع على الوثيقة واستيفاء المتطلبات اللازمة قبل دخول الوثيقة التنظيمية حيز النفاذ بتاريخ 2024/1/1، مع منح المخاطبين بأحكامها مهلة للالتزام بها حتى تاريخ 2024/10/8، ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال هذا الرابط.