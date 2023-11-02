مقارنة بين حواسيب MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3 

كشفت شركة آبل خلال حدث Scary Fast الذي أقامته قبل عدّة أيام عن الجيل الجديد من معالجات آبل (Apple Silicon) وهي مجموعة معالجات M3، بالإضافة إلى سلسلة حواسيب ماك بوك برو (MacBook Pro) الجديدة، وحاسوب iMac المكتبي.

تتضمن مجموعة معالجات M3 الجديدة، معالج M3 و M3 Pro و M3 Max، وتعمل بهذه المعالجات جميع الأجهزة الجديدة التي كشفت عنها آبل في هذا الحدث.

وفي الوقت الحالي، يتوفر جيلان من حواسيب MacBook Pro القوية، فقد أطلقت آبل حواسيب ماك بوك برو التي تعمل بمعالجات M2 Pro و M2 Max في شهر يناير، ومع اقتراب نهاية هذا العام أطلقت سلسلة جديدة تعمل بمعالجات M3.

هذا الأمر يجعل اختيار حاسوب ماك بوك برو جديد صعبًا، وإذا كنت تفكر في شراء واحد من هذه الحواسيب فمن المهم تعرّف مواصفات ومزايا الحواسيب التي تعمل بمعالجات M2 والتي تعمل بمعالجات M3 لتتمكن من الاختيار.

ولمساعدتك في ذلك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين مواصفات حواسيب آبل MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3:

التصميم والشاشة:

اعتمدت آبل التصميم ذاته في جميع حواسيب MacBook Pro الحديثة، لذلك، لن تلاحظ فرقًا في الشكل العام بين تلك الطرز، ومن ناحية الألوان، فإن حواسيب MacBook Pro M2 تتوفر بلونين، وهما: الفضي، والرمادي (Space Gray)، أما حواسيب MacBook Pro M3 فتتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الفضي، والرمادي (Space Gray)، والأسود الفلكي (Space Black) وهذا اللون حصري للطرز التي تعمل بمعالجات M3 Pro و M3 Max.

تأتي حواسيب MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3 بشاشة يبلغ قياسها 14.2 بوصة أو 16.2 بوصة، وبدقة قدرها 3024 × 1964 بكسلًا و 3456 × 2234 بكسلًا على الترتيب، وتدعم شاشات هذه الحواسيب تقنية التدرج اللوني العريض (Wide Color P3)، وتقنية True Tone التي تضبط الألوان وفقًا للإضاءة المحيطة، وخاصية بروموشن (ProMotion) التي تغير معدل تحديث الشاشة وفقًا للمحتوى المعروض.

المعالج والأداء:

تعمل حواسيب MacBook Pro M2 بمعالج M2 Pro أو M2 Max، أما حواسيب MacBook Pro M3 فتعمل بمعالج M3 أو M3 Pro أو M3 Max.

يأتي معالج M2 Pro مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 أنوية أو 12 نواة، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 16 نواة أو 19 نواة. أما معالج M2 Max فيأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 12 نواة ويضم وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 30 نواة أو 38 نواة.

يحتوي كلا المعالجين على محرك عصبي مكون من 16 نواة لتسريع المهام والتعامل بكفاءة مع التطبيقات القائمة على التعلم الآلي.

تُعدّ معالجات M2 من أقوى المعالجات وأكثرها كفاءة في العالم لأجهزة الحاسوب المحمولة الاحترافية، ويمكن لهذه المعالجات إنجاز المهام الاحترافية التي تتطلب أداءً عاليًا مثل: معالجة التأثيرات بسرعة تبلغ 6 أضعاف مقارنةً بأسرع جهاز (MacBook Pro) يعمل بمعالجات إنتل.

أما بالنسبة إلى معالجات آبل M3 الجديدة، فتأتي مع بعض الاختلافات الطفيفة مقارنةً بمعالجات M2، إذ يتكون معالج M3 من وحدة معالجة مركزية مكونة من 8 أنوية أو 10 أنوية، بالإضافة إلى المحرك العصبي المكون من 16 نواة.

أما معالج M3 Pro فيأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 11 نواة مع وحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 14 نواة، ويتوفر بإصدار آخر يأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 12 نواة، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 18 نواة.

ويأتي معالج M3 Max مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 14 نواة ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 30 نواة، بالإضافة إلى خيار آخر يضم وحدة معالجة مركزية مكونة من 16 نواة ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 40 نواة.

تُعدّ معالجات آبل M3 الجديدة هي المعالجات الأولى في الحواسيب الشخصية التي صُمّمت باستخدام تقنية المعالجة بدقة 3 نانومتر الرائدة بالمجال، مما تتيح إدماج المزيد من وحدات الترانزستور في مساحة أصغر حجمًا مع تحسين السرعة والكفاءة في الوقت نفسه.

وأوضحت آبل أن معالجات (M3) تتميز بجيل جديد من وحدات معالجة الرسومات تُعد قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال بنية الرسومات لشرائح آبل سيليكون. فوحدة معالجة الرسومات أسرع وأعلى كفاءة وتقدم تقنية جديدة تُعرف باسم التخزين المؤقت الديناميكي، كما أنها توفر مزايا جديدة، مثل: تقنية تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة، وتقنية تسريع رسم المجسمات بواسطة الأجهزة.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول معالجات M3 الجديدة في مقال: كل ما تريد معرفته عن شرائح M3 وM3 Pro و M3 Max الجديدة من آبل.

سعة التخزين:

تأتي حواسيب MacBook Pro M2 مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة يبلغ حجمها 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 تيرابايت. وتأتي حواسيب MacBook Pro M3 بسعات التخزين نفسها، باستثناء الطرز التي تعمل بمعالج M3 فتأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة يبلغ حجمها 512 جيجابايت أو واحد أو 2 تيرابايت فقط.

أما بالنسبة إلى الذاكرة الموحدة، فتأتي حواسيب ماك بوك برو التي تعمل بمعالج M2 Pro مع ذاكرة موحدة بسعة يبلغ حجمها 16 أو 32 جيجابايت، أما الحواسيب التي تعمل بمعالج M2 Max فتأتي مع ذاكرة موحدة بسعة يبلغ حجمها 32 أو 64 جيجابايت.

أما بالنسبة إلى حواسيب MacBook Pro M3، فتأتي الطرز التي تعمل بمعالج M3 مع ذاكرة موحدة بسعة يبلغ حجمها 8 أو 16 أو 24 جيجابايت. أما الطرز التي تعمل بمعالج M3 Pro فتأتي مع ذاكرة موحدة بسعة يبلغ حجمها 18 أو 36 جيجابايت.

أما الطرز التي تعمل بمعالج M3 Max، فتأتي مع ذاكرة موحدة بسعة يبلغ حجمها 36 أو 96 جيجابايت للشريحة المكونة من وحدة المعالجة المركزية ذات 14 نواة ووحدة معالجة الرسومات ذات 30 نواة. وإذا اخترت الشريحة المكونة من وحدة المعالجة المركزية ذات 16 نواة ووحدة معالجة الرسومات ذات 40 نواة، فإن خيارات الذاكرة الموحدة المتوفرة، هي: 48 أو 64 أو 128 جيجابايت.

عمر البطارية:

تستمر حواسيب MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3 بمقاس 14 بوصة بالعمل لمدة قدرها 18 ساعة عند تشغيل الأفلام في تطبيق Apple TV، ولمدة قدرها 12 ساعة عند تصفح الإنترنت عبر اتصال شبكة الواي فاي.

أما حواسيب MacBook Pro M2 و MacBook Pro M3 بمقاس 16 بوصة فتستمر بالعمل لمدة قدرها 22 ساعة عند تشغيل الأفلام في تطبيق Apple TV، ولمدة قدرها 15 ساعة عند تصفح الإنترنت عبر اتصال شبكة الواي فاي.

السعر:

تُباع حواسيب MacBook Pro M2 بسعر يبدأ من 1999 دولارًا. وتُباع حواسيب MacBook Pro M3 بسعر يبدأ من 1599 دولارًا.