لينوفو تعلن توفر الحاسوب المحمول ThinkPad X1 Fold بسعر يبدأ من 2499 دولارًا

أعلنت لينوفو بدء توفر حاسوبها المحمول القابل للطي ThinkPad X1 Fold في جميع أنحاء العالم بعد أن أُعلن للمرة الأولى في شهر سبتمبر من عام 2022.

لم تعلن لينوفو هذا الحاسوب المحمول إلا بعد أن تأكدت أنه خضع لاختبارات دقيقة من خلال عملية تحقق ومصادقة شاملة لكامل الحاسوب المحمول، مما أدى إلى العديد من التحسينات الإضافية لتعزيز تجربة المستخدم بما يتماشى مع الجودة والمزايا التي تشتهر بها حواسيب ThinkPad.

الإصدارات المحسنة لوظائف الصوت والفيديو، والتبديل الأكثر سلاسة بين الأنماط، مع تحسينات إمكانية استخدام TrackPoint، ووظائف رؤية الحاسوب الأكثر اتساقًا من خلال وحدة تحكم الاستشعار المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إنتل التي توفر اكتشافًا سلسًا للتواجد البشري والقفل التلقائي عند ترك الحاسوب من أجل المزيد من الأمان وإدارة فضلى للبطارية.

وقد صُمم هذا الحاسوب ليقدم إلى المستخدم التجربة التي يبحث عنها مع شاشة كبيرة قابلة للطي بحجم يبلغ 16.3 بوصة مع الحفاظ على سهولة التنقل والتحكم بشكل الحاسوب ليسهل من عملية وضعه في أي مكان لديك.

يتميز حاسوب ThinkPad X1 Fold بلوحة شاشة HDR OLED بحجم يبلغ 16.3 بوصة ودقة عرض تبلغ 2560×2024 بكسلًا، مع ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين SSD M.2.

يعمل حاسوب X1 Fold بواسطة المعالج المركزي إنتل من الجيل الثاني عشر والقادم مع معالج رسومي مدمج Iris Xᵉ، ويمتاز هذا المعالج بضبط استهلاك الطاقة ديناميكيًا، ويأتي مع نظام التشغيل ويندوز 11 إلى جانب الاتصال الممتاز مع شبكة اتصال لاسلكي Wi-Fi 6E و 5G، ويتضمن منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2.

يأتي الغطاء العلوي للحاسوب مصنوع 100% من بلاستيك PET المعاد تدويره مع تزويده بغطاء من القماش المنسوج عالي الجودة، ويأتي هيكل الحاسوب مصنوعًا من سبائك المغنيسيوم.

يُعد ThinkPad X1 Fold حاسوب محمول قوي ومتعدد الاستخدامات يمكن استخدامه على نحو مريح كجهاز حاسوب شخصي أساسي في العمل أو في المنزل أو أي مكان آخر.

الحاسوب المحمول القابل للطي ThinkPad X1 Fold متوفر في جميع أنحاء العالم بسعر يبدأ من 2499 دولارًا