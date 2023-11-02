كيفية إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي في نظام أندرويد 14

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 14 على العديد من المزايا الجديدة، خاصة لهواتف Pixel. فقد أضافت جوجل بعض خيارات التخصيص الجديدة التي تسمح بتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وإضافة خلفيات مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تسمح لك مزية إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي بإضافة كلمات تَصِف شكل الخلفية الذي تريده، وسيُنشئ الهاتف عدّة خلفيات للاختيار منها، ثم يمكنك تعيينها كخلفية لشاشة القفل والشاشة الرئيسية.

تتوفر هذه المزية في الوقت الحالي في سلسلة هواتف Pixel 8 فقط، وقد تصل في وقت لاحق إلى هواتف أندرويد الأخرى وطرز Pixel الأخرى. وفيما يلي سنوضح كيفية استخدامها في هواتف Pixel 8 التي تعمل بنظام أندرويد 14:

كيفية إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي في هواتف Pixel 8:

يمكنك إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي في هواتف Pixel 8 التي تعمل بنظام أندرويد 14، باتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا فوق أي مساحة فارغة في شاشة الهاتف الرئيسية، ثم انقر فوق خيار ( Wallpaper & style ). اختر (المزيد من الخلفيات) More wallpapers ، ثم اختر (خلفيات الذكاء الاصطناعي) AI wallpaper في الجهة اليُسرى العُلوية. اختر سمة (theme) من السمات المُتاحة، ثم اختر الكلمات التي تَصِف شكل الخلفية التي تريدها من الكلمات التي ستظهر لك. انقر فوق زر (إنشاء خلفية) Create wallpaper في الجهة السُفلية، ثم انتظر حتى يُنشئ الهاتف الصورة التي تريدها. سيمنحك الهاتف عدّة صور مختلفة، مرر بين الصور لمشاهدتها، ثم اختر الصورة التي تعجبك، وإذا لم تعجبك أي صورة، فيمكنك تغيير السمة واختيار كلمات وصفية أخرى، ثم النقر فوق زر (إنشاء خلفية) Create wallpaper. إذا أعجبتك صورة من الصور الجديدة، انقر فوق علامة الصح في الزاوية اليُمنى العُلوية من الصورة التي أعجبتك، ثم اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لتعيين الصورة كخلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية أو كلتا الشاشتين.

ما الجديد أيضًا في نظام أندرويد 14؟

بالإضافة إلى مزية إنشاء الخلفيات بالذكاء الاصطناعي، يحتوي نظام أندرويد 14 على العديد من المزايا الجديدة الأخرى، ومنها: