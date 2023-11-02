فيفو تكشف عن واجهة المستخدم OriginOS 4

كشفت شركة فيفو واجهة المستخدم OriginOS 4 المدعومة بنظام أندرويد 14 في مؤتمرها للمطورين للسوق الصينية، ويأتي هذا التحديث بعد إطلاقها في الشهر الماضي FuntouchOS 14 في الهند لكل من أجهزة Vivo وiQOO.

وتقدم واجهة المستخدم OriginOS 4 وظيفة بطاقة رسومات افتراضية، مما يقلل من أوقات الانتظار عند فتح التطبيقات وإغلاقها، ويعزز سرعة استجابة التطبيق بنسبة 36 في المئة، مع تعزيز استقرار معدل الإطارات بنسبة 70 في المئة.

وتوفر بطاقة الرسومات الافتراضية تقنيات تتبع الأشعة وإدراج الإطار وتقنيات الدقة الفائقة، مما يحسن واقعية الرسومات.

وتخضع واجهة المستخدم لعملية إعادة، مما يقلل من العمليات الخلفية بنسبة 20 في المئة. ويؤدي هذا إلى تقليل استهلاك الطاقة، مما يزيد من وقت الاستعداد بنسبة 15 في المئة، مع ما يصل إلى 14 يومًا من الاستخدام في وضع الاستعداد.

وتضمن مساحة الحوسبة المنفصلة استمرار تشغيل الموسيقى دون استنزاف النظام الرئيسي، ويمكنك الاستمتاع بالموسيقى لمدة تصل إلى 105 ساعات دون إيقاف التشغيل.

وتدير ميزة الجدولة المحسنة Unfair Scheduling 2.0 طاقة وحدة المعالجة المركزية ومواردها بشكل فعال، مما يعزز استجابة الهاتف للسيناريوهات المعقدة.

وتزيد ميزة كفاءة الذاكرة Memory fusion 4.0 استخدام الذاكرة إلى الحد الأقصى لتحسين بدء تشغيل التطبيق وتشغيله في الخلفية.

وتعد واجهة المستخدم الجديدة من فيفو سهلة الاستخدام ومصممة لتوفير تجربة ممتازة للمستخدم.

وتركز أكثر من 2000 أيقونة معاد تصميمها على تحسين الراحة البصرية، في حين يضمن الخط المخصص المسمى vivo Sans عرضًا واضحًا للنص بأحجام خطوط مختلفة.

وتوفر تأثيرات التمويه في الوقت الفعلي وخلفية الشاشة السياقية وتخصيص شاشة القفل تجربة خاصة.

وتقدم واجهة المستخدم الجديدة من فيفو مساعد الاجتماع القادر في الوقت الفعلي على تحويل الصوت إلى نص، مما يسهل الوصول إلى نقاط الاجتماع وحفظها في تطبيق Atomic Notes للمشاهدة والتحرير.

ويمدد وضع توفير الطاقة الفائق وقت الانتظار لمدة تصل إلى 3 ساعات أو يسمح بمكالمة لمدة 15 دقيقة حتى عند وصول نسبة شحن البطارية إلى واحد في المئة.

ويحسن التكامل مع واجهة Intelligent Vehicle 4.0 اتصال الهاتف بالسيارة ويبسط التنقل، إذ تعد هذه الواجهة بمنزلة بديل العلامة التجارية لنظام Android Auto غير المتوفر في الصين، وتحصل عليها عند توصيل هاتفك الذكي بالسيارات المدعومة.

ويوفر المساعد الذكي بالذكاء الاصطناعي المسمى “Blue Heart Jr. V” أوضاع تفاعل متعددة، ومنها كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي، ووظائف السحب والإفلات، ورسم الخرائط، والدردشة، وما إلى ذلك.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة من فيفو ميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي دون اتصال بالإنترنت حتى دون وجود شبكة، في حين يعرض مكون صحة الأسرة بشكل حدسي الحالة الصحية لأفراد الأسرة.

وتطرح فيفو واجهة المستخدم الجديدة OriginOS 4 بشكل أولي عبر سلسلة vivo X100 القادمة و iQOO 12 المفترص هذا الشهر إصدارها.