رئيس مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة .. عاجل

شدد ساتيا ناديلا؛ الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال حديثه في فعالية حضرها بالرياض بعنوان “الذكاء الاصطناعي: حقبة جديدة” .

والتقى ناديلا خلال حضوره لهذه الفعالية بأبرز قادة الأعمال المحليين والمسؤولين الحكوميين ومجموعة رائدة من المطورين التقنيين، ونوّه خلال ذلك بالدور البارز الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في توفير فرص جديدة؛ لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة مواطنيها تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح ساتيا ناديلا في تصريح له بهذه المناسبة أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما يشمل: المملكة العربية السعودية.

وأثنى ساتيا ناديلا على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وخلال الفعالية، جرت مناقشة بين معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والسيد ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، حول سُبل إستراتيجيات توظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وهدف هذا النقاش إلى تسريع تحقيق رؤية المملكة لتحولها إلى مجتمع رقمي يضمن حكومة رقمية متقدمة واقتصاد رقمي مزدهر، وتعزيز مستقبل مبتكر يصب في صالح الجميع دون استثناء.

نقاش مثري بين معالي @aalswaha والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت السيد @satyanadella خلال مؤتمر "الذكاء الاصطناعي، حقبة جديدة"

H.E. @aalswaha and Microsoft CEO Mr. @satyanadella had an enriching discussion during the “Artificial Intelligence, A New Era” event pic.twitter.com/g00lT1aAKH

— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) November 1, 2023