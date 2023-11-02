“بلكين” تطرح قاعدة شحن لاسلكية جديدة لهواتف آيفون وساعات آبل

أعلنت شركة (بلكين) Belkin طرح قاعدة الشحن اللاسلكية الجديدة (BoostCharge Pro 2-in-1) لشحن هواتف آيفون وساعات آبل الذكية. ومع تزويدها بتقنية MagSafe التي توفر شحناً سريعاً لساعات آبل وإمكانية تعديل زوايا المشاهدة لهواتف آيفون من 0 إلى 70 درجة.

وتمتاز قاعدة الشحن بتصميمها المتعدد الاستخدامات وأدائها العالي الجودة، ويشتمل التصميم الراقي لقاعدة الشحن (BoostCharge Pro 2-in-1) على مواد معاد تدويرها، وتتسم بحوافها الناعمة وشكلها الأنيق الذي يثري جمالية المساحات المحيطة.

تصميم عصري:

تتوفر قاعدة الشحن BoostCharge Pro 2-in-1 بلونين محايدين، هما الرملي والفحمي، مع لمسات لامعة من الكروم باللون نفسه. وتمتاز القاعدة بمظهرها البسيط الشبيه بالحجر، لتتلاءم بسهولة تامة مع أي مكان سواء وُضعت على منضدة صغيرة بجانب السرير أو طاولة مطبخ أو مكتب.

كما تمتاز قاعدة الشحن (BoostCharge Pro 2-in-1) بحجمها الصغير مع قاعدة MagSafe يمكن تعديل اتجاهها بزاوية من 0 إلى 70 درجة لضمان مشاهدة مثالية لشاشات آيفون، مما يجعلها الخيار الأمثل لـتطبيق المكالمات FaceTime أو تطبيق StandBy.

وعند تثبيت الهاتف على قاعدة BoostCharge Pro في أي مكان، فإن تطبيق StandBy سيدخل الهاتف في وضع الاستعداد StandBy الذي يحوّل شاشة القفل لهواتف آيفون إلى شاشة ذكية مزودة بعناصر تحكم مختلفة تعرض معلومات مثل: الساعة أو الصور، أو عناصر واجهة مستخدم.

الشاحن اللاسلكي الأسرع لهواتف آيفون وساعات آبل الذكية:

زودت شركة بلكين قاعدة الشحن الجديدة بتقنية MagSafe، مما يوفر أسرع شحن لاسلكي ممكن لهواتف آيفون 12 والإصدارات الحديثة بقدرة تصل إلى 15 واطاً. ويمكن للقاعدة أيضاً شحن سلسة ساعات آبل (Apple Watch Series 7) والإصدارات الحديثة من 0% إلى 80% في غضون 45 دقيقة تقريباً، وكذلك شحن ساعات آبل ألترا (Apple Watch Ultra) من 0% إلى 80% في غضون ساعة تقريباً. وتأتي القاعدة مع مزود طاقة USB-C PD بقدرة 30 واطاً.

الخيار الأفضل لكوكبنا:

تأكيداً لالتزام “بلكين” المستمر بصناعة المنتجات على نحو أكثر مسؤولية، فقد صنعت الشركة قاعدة الشحن (BoostCharge Pro 2-in-1) من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 60% في الهيكل الخارجي للمنتج، فيما صُنع التغليف الخارجي بنسبة 100% من الورق المقوى المعاد تدويره والمعتمد من مجلس رعاية الغابات.

السعر والتوفّر:

ستكون قاعدة الشحن اللاسلكية BoostCharge Pro 2-in-1 المزودة بتقنية MagSafe متاحة للطلب اعتباراً من 7 نوفمبر بسعر 499 درهماً إماراتياً عبر موقع آبل: apple.com وستتوفر قريباً لدى مجموعة من متاجر التجزئة حول العالم.