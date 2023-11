أول قمة عالمية لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي.. إليك تفاصيل اليوم الأول

انطلقت يوم الأربعاء الأول من نوفمبر القمة العالمية الأولى حول (سلامة الذكاء الاصطناعي) AI Safety Summit، التي تستضيفها المملكة المتحدة، وتستمر القمة حتى يوم الخميس الثاني من نوفمبر، حيث يجتمع قادة سياسيون ومسؤولون تنفيذيون في كبرى شركات التكنولوجيا وخبراء في الذكاء الاصطناعي لدراسة المخاطر المترتبة عن التطور السريع لهذه التقنية الثورية.

وقد اختارت حكومة المملكة المتحدة مكان عقد هذه القمة في (بلتشلي بارك) شمال غرب لندن، وهو مركز ذو رمزية كبيرة؛ إذ شهد تطوير أول نظام حاسوبي، وجرى فيه فك الشفرات العسكرية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتهدف القمة إلى تحقيق فهم مشترك للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإرساء أسس التعاون الدولي المتقدمة لضمان سلامته، إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب أن تتخذها المنظمات الفردية لزيادة سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن التركيز على التعاون في مجال أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي، مثل: تقييم النماذج اللغوية وتطوير معايير جديدة، واستعراض كيفية ضمان التطوير الآمن له، وذلك بهدف تحقيق أقصى الفوائد على مستوى العالم.

وقد ألقت (ميشيل دونيلان) وزيرة الدولة البريطانية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا خلال اليوم الأول كلمة أكدت فيها أن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي خطيرة وجوهرية، ومن الأهمية أن نعمل معًا، عبر القطاعات والبلدان على حد سواء، لتعرّف هذه المخاطر، مشيرةً إلى أن القمة تشكل فرصة للتأكد من أن لدينا الأشخاص المناسبين ذوي الخبرة المناسبة الذين يجتمعون حول الطاولة لمناقشة كيفية التخفيف من هذه المخاطر للمضي قدمًا.

ولفتت الوزيرة دونيلان النظر إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد قوة غير عادية من أجل الخير في مجتمعنا، مع فرص لا حدود لها لتنمية الاقتصاد العالمي، وتقديم خدمات عامة أفضل.

تُعد كل من السعودية والإمارات اللاعبين الرئيسيين في سوق الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، لذلك تشارك كل من الدولتين في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي.

إذا يحضر القمة حاليًا معالي عمر سلطان العلماء؛ وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

قال الملياردير الأمريكي (إيلون ماسك) الذي يحضر القمة أيضًا: “إن ما نهدف إليه حقا هنا هو إنشاء إطار عمل إشرافي بحيث يكون هناك على الأقل حكم يمثل طرفًا ثالثًا، يكون حكمًا مستقلًا، يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وعلى الأقل دق ناقوس الخطر إذا كانت هناك مخاوف”.

وأضاف ماسك أنه لا يعرف ما هي القواعد العادلة بالضرورة، لكن يجب البدء في فهم طبيعة الأمور قبل أن تقوم بالإشراف والرقابة.

وجاءت تعليقات ماسك بعد أن نشرت بريطانيا إعلانًا وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، الذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.

وقال: “أعتقد أن هناك قلقًا كبيرًا بين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من أن تتسرع الحكومات في وضع القواعد قبل أن تعرف ما يجب فعله”.

Great to catch up with @elonmusk today at the #AISafetySummit in the UK. Policymakers have to work hand in hand with the leaders shaping the field to ensure that their policies are responsible, practical and impactful. pic.twitter.com/kpYODa7qeH

— Omar Sultan AlOlama (@OmarSAlolama) November 1, 2023