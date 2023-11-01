هواوي تطلق أحدث أجهزتها اللوحية HUAWEI MatePad PaperMatte في الإمارات

في تقارب آسر بين الإبداع والتكنولوجيا والثقافة، نظمت شركة هواوي ورشة عمل خاصة بفنون الخط على هامش فعاليات معارض “بينالي دبي للخط”، الحدث السنوي الذي يستمر لمدة شهر وتنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وسلّطت ورشة العمل التي أقيمت يوم 28 أكتوبر قي قاعة “جيت أفينيو” في مركز دبي المالي العالمي تحت شعار “Created by Huawei MatePad”، الضوء على الجماليات التي يمكن الحصول عليها من خلال إدماج مزايا الفن الرقمي والخط التقليدي على نحو مذهل باستخدام الأجهزة اللوحية المبتكرة التي طورتها هواوي HUAWEI MatePad PaperMatte.

جهاز HUAWEI PaperMatte ورحلة استثنائية في عالم الخط الرقمي:

وضمت ورشة العمل 20 طالباً موهوباً من قرّاء مجلة سلامة التي تصدرها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، ويتمتعون بحماس كبير للفن والرسم. وانطلق هؤلاء المبدعون الشباب بتوجيه من فناني الخط العربي نرجس نور الدين وباسم زبيب، في رحلة استثنائية في عالم الخط الرقمي.

وقد زُود الطلبة بالجهاز اللوحي الجديد والمتطور MatePad PaperMatte من هواوي مع أقلام الرصاص M-Pencils من الجيل الثاني، ما مكنهم من التعمق بشغف في عالم واسع من الإمكانيات الفنية.

كما ساهمت خبرات نرجس نور الدين وإرشاداتها في إثراء تجارب الطلبة، في حين أذهل باسم زبيب المشاركين بقصص تدمج بين الثقافتين العربية والصينية.

وعززت نرجس نور الدين، المشهورة بإتقانها للخط العربي، القيمة والفائدة التي قدمتها ورشة العمل للطلبة بفضل خبراتها العالمية وشغفها الدائم والمستمر بالفن. وتتخطى رحلتها الفنية حدود فنون الخط التقليدي، لتشمل اللوحات الكلاسيكية واللوحات المعاصرة والجداريات والمنحوتات. وقد أسهم تفانيها في رعاية المواهب بشكل واضح في إلهام المشاركين وتحفيزهم على استكشاف تعقيدات الأشكال الفنية التقليدية.

وقد سلّطت منصة “Created by Huawei MatePad”، التي اُحْتُفِي بها لالتزامها برعاية الفن الرقمي مع الحفاظ على أشكال الفن التقليدي في العصر الرقمي، الضوء على التزام هواوي الثابت والمستمر بدفع عجلة الابتكار وتطوير وسائط وأدوات قيّمة.

والجدير بالذكر أن هواوي تعاونت سابقًا مع فنانين محليين في إطار حملة “Created by Huawei MatePad”، ما يعزز التزام الشركة بدعمها للأعمال الفنية.

إطلاق HUAWEI MatePad PaperMatte في الإمارات:

وإضافة إلى الحدث الاستثنائي، شهدت ورشة العمل إطلاق أحدث إصدارات أجهزة (HUAWEI MatePad PaperMatte) اللوحية مقاس 11 بوصة، ومقاس 11.5 بوصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم هذه الأجهزة الرائعة للمستخدمين شاشة العرض الواسعة والمذهلة Huawei PaperMatte Display، التي تقلل من الانعكاسات والوهج، حيث تعمل هذه الأجهزة المبتكرة باستخدام تقنية النقش المضادة للتوهج على مستوى النانو، على التخلص مما يصل إلى 97% من تداخل الضوء، ما يخلق تجربة بصرية تشبه استخدام الورق الأمر الذي يساهم في تقليل إجهاد العينين.

كما تسمح وضعية الكتاب الإلكتروني الملون الفريد لمستخدمي الأجهزة اللوحية بالاستمتاع بالقصص المصورة المفضلة لديهم بتنسيق يذكرنا بالكتب الورقية التقليدية.

يتميز جهاز HUAWEI MatePad PaperMatte بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ما يوفر عرضاً أكثر سلاسة إضافة إلى قدرات تحكم باللمس عالية الاستجابة وميزات لإدخال الكتابة يدوياً بزمن استجابة منخفض.

وحققت ورشة العمل الخاصة بفنون الخط “Created by Huawei MatePad” نجاحاً لافتاً، سواء على صعيد الاحتفال بفنون الخط أو الكشف عن التقنيات والأجهزة المبتكرة. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في مسار تندمج فيه الثقافة والتكنولوجيا معاً لتترك أثر إيجابي دائم على الجميع.