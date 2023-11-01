مقارنة بين هاتفي Xperia 5 V من سوني و Pixel 7 من جوجل

يُعدّ هاتفا Xperia 5 V من سوني و Pixel 7 من جوجل من أبرز هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق، ويشترك كلا الهاتفين في بعض المواصفات، إذ يتوفران بالخيارات نفسها فيما يتعلق بسعة التخزين، بالإضافة إلى أن حجم الشاشة ودقة الكاميرات الخلفية متقاربة.

يعمل هاتفا Xperia 5 V و Pixel 7 بمعالجات قوية، ويتفوق هاتف سوني على هاتف جوجل بسعة البطارية، ودقة الشاشة ومعدل التحديث.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Xperia 5 V من سوني و Pixel 7 من جوجل:

التصميم:

يأتي هاتف سوني Xperia 5 V بتصميم بسيط ويمتاز بوزنه الخفيف، وهو مغطى من الجهة الأمامية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) وإطاره مصنوع من الألمنيوم. ويضم مكبرات صوت استريو مُحسّنة، بالإضافة إلى وجود مقبس لسماعة الرأس تقليدي بمقاس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لزيادة سعة ذاكرة التخزين.

يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP65/IP68، مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

أما هاتف جوجل Pixel 7 فيأتي بتصميم أنيق مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع مصنوع من الألمنيوم يغطي الحافات. ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف سوني Xperia 5 V شاشة من نوع (OLED) بمقاس قدره 6.1 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 449 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف Pixel 7 فيضم شاشة من نوع (AMOELD) بمقاس قدره 6.3 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف سوني Xperia 5 V بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

أما هاتف جوجل Pixel 7 فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يحتوي هاتف سوني Xperia 5 V على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويحتوي هاتف جوجل Pixel 7 على بطارية تبلغ سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 20 واطًا.

يتوفر كلا الهاتفين بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ولكن هاتف سوني يدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل هاتفا Xperia 5 V من سوني و Pixel 7 من جوجل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان تقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف سوني Xperia 5 V كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Pixel 7 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، ودقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Sony Xperia 5 V بسعر يبدأ من 849 جنيهًا إسترلينيًا، ويُباع هاتف Google Pixel 7 بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Xperia 5 V من سوني و Pixel 7 من جوجل: