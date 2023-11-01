تمتاز سماعات سامسونج Galaxy Buds FE الجديدة بدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وإمكانية الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2 والتبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة، وما يصل إلى 30 ساعة من إجمالي وقت التشغيل مع علبة الشحن الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ أرخص سماعات لاسلكية من سامسونج، إذ تُباع بسعر قدره 100 دولار فقط.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه السماعات، سنقدم فيما يلي مراجعة لسماعات سامسونج Galaxy Buds FE:

التصميم:

تأتي سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بتصميم بسيط وتمتاز بحجمها الصغير، وتأتي بلونين فقط، وهما: الأسود (Graphite)، والأبيض.

وسواء اخترت اللون الأبيض أم الأسود، فإن علبة الشحن ستكون بيضاء اللون من الخارج، أما من الداخل فإن لونها سيكون مطابقًا للون السماعات، وتمتاز علبة الشحن بشكلها المستدير، وحجمها الصغير الذي يجعلها مناسبة للحمل في الجيب أو الحقائب الصغيرة. ولا تدعم علبة الشحن تقنية الشحن اللاسلكي، ويمكن شحنها سلكيًا باستخدام كابل من نوع USB-C الذي يأتي مع السماعات.

تمتاز سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بأنها مقاومة للماء بحسب معيار IPX2، وهذا يعني أنها قادرة على تحمل كمية قليلة من رذاذ الماء وكمية قليلة من العرق أثناء ممارسة الرياضة.

جودة الصوت والمزايا الأساسية:

تقدم سماعات Galaxy Buds FE تجربة صوتية عالية الجودة، إذ توفر صوتًا قويًا يسمح لك بخوض تجربة استماع مثالية، وتأتي هذه السماعات مع ثلاثة أحجام من سدادات الأذن يمكنك اختيار الحجم المناسب لك، وإجراء اختبار الملائمة عبر تطبيق Samsung Galaxy Wearable؛ للتأكد من أن الحجم الذي اخترته يساعد في عزل الضوضاء بشكل جيد ويسمح بسماع الصوت بوضوح.

تمتاز هذه السماعات بدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وإمكانية الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2 مع التبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة، وتدعم السماعات برامج الترميز الصوتية AAC وSBC.

تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، الاستمتاع بسماع المقاطع الصوتية دون أن تؤثر الضوضاء المحيطة بك في وضوح الصوت الخارج من السماعات.

من ناحية أخرى، تدعم هذه السماعات وضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات من حولك دون التأثير في جودة ووضوح الصوت الخارج من السماعات، ويمكنك التبديل بسهولة بين وضع الشفافية ووضع إلغاء الضوضاء.

وبالإضافة إلى توفير تجربة استماع ممتازة للمقاطع الصوتية المختلفة، تُعدّ سماعات Galaxy Buds FE جيدة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وستلاحظ أن الصوت واضح وخالي تمامًا من التشويش والتقطيع.

إيماءات اللمس:

يمكنك التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها في سماعات سامسونج Galaxy Buds FE باستخدام مجموعة من إيماءات اللمس، ولكن معظم تلك الإيماءات تأتي غير مُفعّلة بشكل افتراضي. إذ تعمل إيماءة النقر لمرة واحدة، وإيماءة الضغط مطولًا فقط، وستحتاج إلى استخدام تطبيق Samsung Galaxy Wearable لتفعيل باقي الإيماءات وتخصيص بعضها.

يمكنك تفعيل ما يصل إلى أربع إيماءات لكل سماعة أذن، وهي: النقر الفردي، والنقر المزدوج، والنقر الثلاثي، بالإضافة إلى الضغط مطولًا، ولكن يمكنك تخصيص إيماءة الضغط مطولًا فقط.

إذ تأتي الإيماءات الثلاث الأولى مخصصة للإجراءات التالية:

النقر الفردي: لتشغيل المقطع الصوتي أو إيقافه مؤقتًا.

النقر المزدوج: للانتقال إلى المقطع الصوتي التالي.

النقر الثلاثي: للرجوع إلى المقطع الصوتي السابق.

أما إيماءة الضغط مطولًا، فيمكنك تخصيصها لتشغيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) أو ضبط مستوى الصوت أو تشغيل المساعد الصوتي.

تطبيق Samsung Galaxy Wearable:

توفر سامسونج تطبيق Samsung Galaxy Wearable لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، لكنه غير متوفر لمُستخدمي هواتف آيفون.

ويُعدّ هذا التطبيق ضروريًا للتحكم في سماعات Galaxy Buds FE وضبط إيماءات اللمس، والصوت، وإجراء اختبار الملائمة لسدادات الأذن، وغير ذلك.

وفي حال فقدت السماعات أو نسيتها في مكان ما، سيصلك إشعار من هذا التطبيق لتنبيهك بذلك، وباستخدامه ستتمكن من تحديد مكان السماعات، وجعلها تصدر صوت صفير حتى تتمكن من تحديد مكانها بدقة.

البطارية والشحن:

تمتاز سماعات Galaxy Buds FE بعمر البطارية الطويل، إذ توفر ما يصل إلى ثماني ساعات ونصف من وقت التشغيل، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة.

وعند تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى ست ساعات من وقت التشغيل، وما يصل إلى 21 ساعة مع علبة الشحن.

السعر:

تُباع سماعات سامسونج Galaxy Buds FE بسعر قدره 349 درهمًا إماراتيًا، وتتوفر بلونين، وهما: الأسود والأبيض.