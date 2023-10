مايكروسوفت تطلق تحديث ويندوز 11 الكبير التالي مع العديد من المزايا

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء إطلاق إصدار عام 2023 من ويندوز 11، المسمى Windows 11 32H2، ويُعد تحديث المزايا التالي لنظام التشغيل.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت إطلاق تحديث Windows 11 23H2 في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي للمشتركين في برنامجها التجريبي، وذلك عبر قناة Release Review Channel، مع الإشارة إلى أن له فرع الخدمة وقاعدة التعليمات البرمجية ذاتهما لتحديث عام 2022 من نظام ويندوز 11، المسمى Windows 11 22H2.

وقال (جون كيبل)، نائب الرئيس لمايكروسوفت لخدمات ويندوز وتسليمها، في منشور: «نظرًا إلى أن إصدار عام 2023 من ويندوز 11 يشترك في قاعدة التعليمات البرمجية وفرع الخدمة ذاتهما لإصدار عام 2022 من ويندوز 11، فسوف نقدم تحديث المزايا هذا باستخدام تقنية التخديم، أي مثل تلك المستخدمة في عملية التحديث الشهرية، مما يوفر تجربة تثبيت سريعة».

وأضاف (كيبل): «يمكن للمستهلكين الذين لديهم أجهزة مؤهلة تعمل بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11، والمهتمين بتجربة هذه التحسينات الجديدة عندما تكون متاحة، اختيار فعل ذلك عن طريق فتح (الإعدادات) Settings، ثم (تحديث ويندوز) Windows Update، ثم تشغيل (الحصول على آخر التحديثات فور توفرها) Get the latest updates as soon as they’re available، ثم اختيار (التحقق من وجود تحديثات) Check for updates».

ويمكن للعملاء في قطاعي الأعمال والتعليم الترقية عبر ما يُسمى بتحديث ويندوز للأعمال Windows Update for Business، وخدمة (تحديث خادم ويندوز) Windows Server Update، و(مركز خدمة الترخيص المجمع) Volume Licensing Service Centre.

ويُنصح ببدء عمليات النشر المستهدفة للتأكد من أن التطبيقات والأجهزة والبنية الأساسية الخاصة بهم تعمل كما هو متوقع بعد التحديث.

وكان من المتوقع أن يأتي إصدار 2023 من نظام ويندوز 11 مزودًا بالعديد من المزايا الجديدة، لكن مايكروسوفت قررت بدلًا من ذلك التعجل وإطلاقها كجزء من تحديث Moment 4 الخاص بإصدار عام 2022 من نظام ويندوز 11، الذي أُطلق في وقت سابق من العام الحالي.

وسوف يُنتقل إلى إصدار 2023 من ويندوز 11 من خلال عملية تحديث مبسطة تشبه التحديث الشهري الذي يتضمن حزمة التمكين eKB التي ستقوم بتنشيط المزايا التي أُطلقت بالفعل في تحديثات عام 2022 السابقة.

وفي حين أن تحديث عام 2023 من نظام ويندوز 11 متاح الآن للباحثين عنه فقط، قالت مايكروسوفت إنها سوف تبدأ التحديث التلقائي للأجهزة المؤهلة في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قد تجري الشركة عمليات توقف وقائية للأجهزة التي تواجه مشكلات، مثل: عدم توافق التطبيقات، مما يؤدي إلى تأخير التحديث حتى يتم حل المشكلة.

ويواصل هذا التحديث إيقاع تحديث المزايا السنوي لنظام ويندوز 11، إذ إن مايكروسوفت اعتادت إطلاق تحديثات المزايا الجديدة في النصف الثاني من كل عام.

وقال (كيبل): «يعيد هذا الإصدار الجديد ضبط 24 شهرًا من الدعم للإصدار المنزلي (هوم) Home والإصدار الاحترافي (برو) Pro، و36 شهرًا من الدعم لإصداري الأعمال Interprise، والتعليم Education».

وتتضمن قائمة المزايا الجديدة التي تأتي مع تحديث عام 2023 من نظام ويندوز 11: المساعد القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي (كوبايلت) Copilot، وإصدارًا مجددًا من مستكشف الملفات، ودعم الإضاءة الديناميكية، وتحسينات ميزة Windows Ink للسماح بالكتابة في جميع حقول التحرير، وتجربة مجددة لخاصية Windows Spotlight، وتقريرًا مفصلًا جديدًا لاستهلاك الطاقة.