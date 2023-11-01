مايكروسوفت تبدأ ببيع أداة الذكاء الاصطناعي Copilot

بدأت شركة مايكروسوفت ببيع الوظيفة الإضافية للذكاء الاصطناعي Microsoft 365 Copilot لاشتراكات تطبيقات Office التي تستهدف الشركات.

وتكلف الميزة التي تظهر في Word و Excel وبرامج Office الأخرى 30 دولارًا شهريًا للشخص الواحد.

ووفقًا للتقديرات، قد يضيف ذلك بحلول عام 2026 أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية، إذ تفترض التقديران أن 18 في المئة من المستخدمين المؤهلين قد يستخدمون برنامج Microsoft 365 Copilot، وذلك خوفًا من تفويت الفرصة، خاصة “إذا كنت تعمل في صناعة تتنافس فيها مع شخص لديه برنامج مساعد الطيار وأنت لا تمتلكه، فأنت في وضع غير مؤات.”

وتهدف مايكروسوفت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من ريادتها في سوق البرمجيات الإنتاجية، حيث تحاول شركة جوجل الحصول على حصة، إذ تبيع جوجل في الوقت نفسه تحسينات Duet AI للاشتراكات في أدوات Workspace.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في الأسبوع الماضي: “يخبرنا العملاء أنه لا يمكنهم تخيل العمل دون Copilot بمجرد استخدامها”، مضيفًا أن نسبة 40 في المئة من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 100 كانت تستخدم Copilot في برنامج الوصول المبكر المدفوع بواسطة الدعوة فقط، الذي أعلنت عنه في شهر مايو الشركة.

وكشفت مايكروسوفت في شهر مارس عن خططها بشأن Copilot، وأعلنت في شهر سبتمبر أنها تستهدف الشركات الكبرى.

وقال جيسون وونج، المحلل في شركة جارتنر للأبحاث في مجال التكنولوجيا: “كانت الكثير من المحادثات التي أجريناها حتى مع عملاء الوصول المبكر ذات إطار زمني قصير جدًا بحيث لا يمكننا تحديد الجوانب النوعية لكيفية استخدامهم للأدوات”.

وتحتاج الشركات إلى 300 ترخيصًا على الأقل حتى يتمكن موظفوها من الوصول إلى Copilot. ويتمثل التحدي الذي يواجه مايكروسوفت في تجاوز المجموعة الصغيرة من المستخدمين وتحقيق الانتشار الواسع النطاق، الذي قد يستغرق بعض الوقت.

وتشجع جارتنر المؤسسات على تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنشاء الصور والنصوص باستخدام بضع كلمات فقط من المدخلات البشرية.

وقد تلجأ الشركات إلى توفير Copilot للمديرين التنفيذيين الذين يتقاضون رواتب عالية في الغالب، إذ تساعدهم الميزة في تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني وفهم المستندات بسرعة.

وتوضح مايكروسوفت أن المطالبات والاستجابات في Copilot لا تُستخدم لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة.