لينكدإن تساعدك في العثور على وظيفة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت لينكدإن للمرة الأولى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي وصفته بأنه مدرب للباحثين عن عمل، وكشفت النقاب عن أدوات ذكاء اصطناعي أخرى لأعضاء Premium. وترتبط عملية الإطلاق بإعلان لينكدإن تجاوز منصتها مليار عضو.

وركزت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت منذ عدة أشهر على أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل رسائل التوظيف التلقائية، والوصف الوظيفي، والاقتراحات لكتابة الملف الشخصي.

ويهدف روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي إلى مساعدة المستخدمين في تحديد إذا كان طلب الوظيفة يستحق النظر، ويعتمد على النموذج اللغوي الكبير GPT-4 من OpenAI، وبدأت المنصة طرحه لبعض مستخدمي Premium. واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في OpenAI.

واستثمر الفريق الهندسي في لينكدإن موارد ضخمة لتقليل زمن الوصول، إذ بنت المنصة الكثير من الأشياء من جانبها للتغلب على هذه المشكلة وتسريع هذه التجربة.

وتحاول لينكدإن إعادة تسريع نمو الإيرادات بعد ثمانية أرباع متتالية من تباطؤ التوسع، وأعلنت المنصة قبل أسبوعين تسريح 700 موظف، معظمهم من الوحدة الهندسية.

ويستطيع مستخدمو روبوت الدردشة تشغيله من خلال إعلان الوظيفة، وذلك عبر تحديد أحد الأسئلة القليلة التي تطلب من الأداة تحليل حساب المستخدم وخبرته عبر لينكدإن.

وتعرض المنصة أسئلة، مثل “هل أنا مناسب لهذه الوظيفة” و”كيف يمكنني جعل نفسي أفضل لهذه الوظيفة”، ويوفر روبوت الدردشة إجابات مثل، “يظهر حسابك أن لديك خبرة واسعة في مجال التسويق وتخطيط الأحداث، وهو أمر ذو صلة بهذا المنصب”.

ويشير روبوت الدردشة أيضًا إلى الثغرات المحتملة في تجربة المستخدم التي قد تضر به في عملية التقدم للوظيفة.

كما يمكن للمستخدم أيضًا المتابعة عبر السؤال عمن يعمل في الشركة، مما يدفع روبوت الدردشة إلى إرسال بعض الحسابات للموظفين الذين يمكن للمستخدم بعد ذلك مراسلتهم بشأن الفرصة. ويمكن أيضًا صياغة الرسالة نفسها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وواجهت في الماضي العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي في التوظيف أو طلبات العمل انتقادات بسبب التحيُّز ضد المجتمعات المُهمَّشة. وسلطت دراسة أجرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو الضوء على التحيُّز ضد المرشحين السود في تحليل توصيات مجلس العمل.

وقالت المنصة: “استثمرنا الكثير من الموارد للتأكد من أن التحيُّز يبقى ضمن حواجز الحماية التي تلبي معاييرنا المسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي”.