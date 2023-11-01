فيفو تكشف عن سماعة Air 2 اللاسلكية بسعر رخيص

كشفت شركة فيفو الصينية رسميًا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Vivo Air 2، حيث تطرحها بسعر تنافسي يعادل 20 دولارًا أمريكيًا فقط.

وأتاحت الشركة الصينية السماعة للشراء في الأسواق الصينية من خلال متجرها الرسمي وعبر عدد من المتاجر الإلكترونية مثل JD.com و Tmall.com وغيرها، ويتوقع أن تتوفر في المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتحتوي سماعة Vivo Air 2 على مضخم للصوت بقياس 14.2 ميليمترًا، مع تصميم يشبه سماعات آبل آيربودز، حيث تفتقر إلى وجود سدادات أذن من السيليكون، كما أن لها طرفًا بارزًا، وتتوفر باللونين الأبيض والأسود.

وتتميز السماعة بتصميم يدعم معيار IP54 للحماية من الغبار ورذاذ الماء أو التعرق عند ارتداء السماعة في أثناء ممارسة الرياضة.

وتزعم فيفو أن السماعة توفر صوتًا بانوراميًا ثلاثي الأبعاد وصوت محيطي بتقنية DeepX 3.0 للحصول على تجربة صوتية غامرة.

وأضافت فيفو تقنيات للذكاء الاصطناعي في سماعة Air 2 من أجل كبح الضوضاء الخارجية وتحسين جودة الصوت عند إجراء المكالمات على حد زعمها.

وتدعم السماعة خاصية تقليل زمن التأخير Low Latency Mode ليصل إلى 55 ميلي ثانية، وهو أمر مهم عند تشغيل الألعاب على سبيل المثال.

وتدوم بطارية السماعة حتى 6 ساعات، ويصل عمر البطارية الإجمالي مع علبة الشحن إلى نحو 30 ساعة، كما يمكن شحن العلبة من خلال منفذ USB C، علمًا بأن السماعة تدعم بلوتوث 5.3 للاتصال اللاسلكي بالأجهزة.