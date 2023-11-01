شاومي توفر نظام HyperOS لهواتف ريدمي نوت 12
أجهزة محمولة

شاومي توفر نظام HyperOS لهواتف ريدمي نوت 12

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تخطط شركة شاومي الصينية لإطلاق نظامها الجديد هايبر أو إس HyperOS لهواتف ريدمي نوت 12 من الفئة المتوسطة.

وبدأت شاومي توفير النسخ التجريبية الأولى من نظام HyperOS عبر خوادمها المختلفة لهواتف ريدمي نوت 12 بكافة إصداراتها، ومنها الإصدار العالمي بالإضافة إلى إصداري الهند والاتحاد الأوروبي سواء النسخة العادية أو الداعمة لميزة الاتصال القريب المدى NFC.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل التجريبي في هواتف ريدمي نوت 12 ترقية أجهزتهم إلى نظام HyperOS التجريبي في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يظل النظام قيد التجربة لبعض الوقت قبل إطلاقه لكافة هواتف ريدمي نوت 12، إذ من المنتظر أن يبدأ الإطلاق العالمي للنظام خلال الربع الأول من عام 2024 القادم.

وتعمل الإصدارات الحديثة من هواتف شاومي حاليًا بواجهة MIUI 14 المبنية على نظام أندرويد 13، وسوف ترقي شاومي الهواتف المؤهلة إلى نظام HyperOS عوضًا عن واجهة MIUI 15.

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ولن يلاحظ المستخدمون اختلافات جوهرية في نظام HyperOS عن واجهة شاومي MIUI المعتادة، كما أنه لا يزال مبني على نظام أندرويد، لكنه يقدم تكاملًا أفضل مع أجهزة شاومي الأخرى التي ستعمل بإصدارات مختلفة منه.

ويعتبر نظام شاومي الجديد مظلة لجميع الأنظمة التي تعمل بها أجهزتها حتى تتكامل وتتصل ببعضها على نحو أفضل، وهو يبرز التوجه الاستراتيجي للشركة نحو تحسين تجربة المستخدمين في ضوء تزايد المنافسة في سوق الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية ورغبة الشركة في تقديم خيارات أفضل لعملائها.

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