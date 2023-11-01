ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة من شاومي.. إليك المواصفات والسعر 

كشفت شركة شاومي الصينية قبل عدّة أيام عن ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S3، التي تُعد أول ساعة ذكية من الشركة تعمل بنظام HyperOS الجديد كُليًا، الذي كشفت عنه الشركة في الحدث نفسه الذي أعلنت فيه الساعة ومجموعة من المنتجات الجديدة الأخرى.

تمتاز ساعة Watch S3 الجديدة من شاومي بتصميمها الجميل، وتأتي بهيكل دائري الشكل، وتتضمن مجموعة كبيرة من المزايا التي تساعدك في تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى وجود مستشعرات لقياس بعض المؤشرات الصحية.

وفيما يلي سنذكر المواصفات الكاملة لساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة من شاومي:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة Xiaomi Watch S3 الجديدة من شاومي بهيكل دائري الشكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بإصدار مميز فيه شريحة اتصال مدمجة eSIM مع سوار جلدي، وآخر بدون شريحة eSIM مع سوار مطاطي.

وتضم هذه الساعة الذكية شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.43 بوصة، وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وبسطوع تكيّفي يصل أقصاه إلى 600 شمعة/ المتر المربع، وتمتاز بكثافة قدرها 326 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

المزايا الأساسية:

تُعدّ Xiaomi Watch S3 أول ساعة ذكية من شركة شاومي تعمل بنظام التشغيل HyperOS الجديد كليًا، الذي يَعِد بتجربة استخدام تفاعلية ومرنة.

وتتميز ساعة شاومي الجديدة بإمكانية تخصيص وتغيير حافات الشاشة من الإعدادات وفقًا لتفضيلات المستخدم، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الوجوه التي تتضمن الرسوم المتحركة الحصرية والمؤثرات الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مثل: الركض والمشي، والتزلج وغيرها، كما تحتوي على مستشعر لقياس نبضات القلب، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) العالي الدقة.

كما تدعم مزايا متعددة لتتبع النشاط الحركي، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستوى الضغط العصبي، ومراقبة النوم، ويمكنها قياس الضغط الجوي والإضاءة المحيطة.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة شاومي Watch S3 على بطارية بسعة تبلغ 486 ميلّي أمبير/ الساعة، تدوم لمدة تصل إلى 15 يومًا من الاستخدام العادي، أو لمدة قدرها خمسة أيام عند تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always On Display).

السعر:

ستُباع ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Watch S3 في الصين بسعر يعادل 140 دولارًا، ولم تحدد الشركة موعد توفرها في الأسواق العالمية.